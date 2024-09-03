各大銀行針對房貸緊縮的相關措施，普遍被認為是「限貸」，甚至在近日引爆民怨，總統賴清德為此在接受媒體採訪時特別回應「絕無限貸令」，並稱是金融行庫因應過當，不過房產專家「Sway」分析，雖然賴清德已發話要保障首購需求，但有5種人恐怕還是會吃到閉門羹。

Sway今（3）日在臉書「Sway房市觀測站」表示，賴清德針對房貸爭議發話後，接下來央行、公股銀行會有4大動向，分別為保障自住首購需求、對保完成撥款、重視收支比例與央行設立15支投訴專線。

Sway分析指出，自住或首購的人接下來應該可以貸到正常的款項，不過利率成數應會隨著收入及工作有所改變，如是軍公教或在台積電上班，也許可享受貸8成、利率2.185%的較優惠方案，但如果只是年薪一百萬的普通人，利率可能就會開到2.4％，寬限期也可能只剩2年。

不過Sway認為，就算符合自住或首購的條件，但若是剛入行、工作沒幾年、月薪太低、月光族及有使用信用卡循環額度的5種人，想買千萬以上的房屋，銀行高機率還是不會核貸，也可能給個軟釘子，請這5種人需找到有錢的保人，來保障未來還款進度。

此外，Sway提到，央行設置的投訴專線，其實就是給民眾出氣用的，「請不用再打電話到總統府或立法院或行政院，至於打了有沒有用，如果你是無薪水的炒房族，你照樣貸不到款」。