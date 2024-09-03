苗栗市一名65歲楊姓女子日前見通訊軟體跳出一名好友，楊女加入對方後通話，竟誤認對方聲音神似「莊姓」好友，對方便順藤摸瓜與楊女持續攀談，待取得信任後竟稱需要交換票據，楊女不疑有它隨即以網路銀行匯款10萬元給對方，之後又再度前往臨櫃欲匯款30餘萬元，經警方趕到極力勸說並請楊女聯絡真好友後及時成功阻詐。

苗栗警分局南苗派出所日前接獲銀行行員通知，一名女子臨櫃填單匯款有異，通知員警到場查證，員警深入瞭解後，請楊女當場聯繫其「莊姓」好友，好友稱並未有與其交換票據，才及時戳破詐騙技倆，另女子因認為遭詐後失去的金錢無法追回，不願報案，經警方提醒報案後方可追查帳戶流向及其他可能的潛在被害民眾，楊女才願與員警製作相關報案紀錄，並感謝警方及銀行行員的關懷提問，讓其保住辛苦的血汗錢。

苗栗警察分局呼籲民眾接獲親友來電借錢，應提高警覺，再三查證，務必謹記「一聽二掛三查證」原則，除了先掛掉電話確認真偽外，也可與家人親友間約定防詐通關密語、視訊轉動頭部等，破解AI深偽詐騙，有任何疑慮，隨時撥打165反詐騙諮詢電話，避免淪為詐騙的下一位受害者。