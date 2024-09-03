香港名導王晶開設頻道《王晶笑看江湖》，爆料許多演藝圈不為人知的內幕，先前才抖出周星馳「金錢看得比友情還要重」，多年好友吳孟達正是此原因跟他疏遠。而最新一集提及武打明星，雖然王晶力誇在心目中最懂功夫的武打巨星就是李連杰，但他也說私底下，李連杰和周星馳有異曲同工之妙，「把利益跟朋友分得很清楚」。

王晶在影片中提及「功夫皇帝」李連杰，他表示在過往拍戲，合作過程都很愉快，更大讚對方是心目中最懂功夫的人，很斯文很文靜，情緒非常穩定。不過當被問及對方私下為人，王晶不禁感嘆：「李連杰跟周星馳有異曲同工之妙，李連杰也是把利益跟朋友分得很清楚的。元奎導演都跟我說，『李連杰你不用想佔他一分便宜，可是他也不會佔你一分便宜』」。

李連杰有「功夫皇帝」封號。（圖／中時資料照）

王晶指出李連杰缺點是以「自己好處為主」。（圖／小弟王晶抖音）

但王晶又深入解釋，「人不為己，天誅地滅」這是天性，李連杰以自己的好處為主，也無可厚非。談及此，和與周星馳撕破臉的決裂不同，王晶認為李連杰這個人能交朋友「人品也很好，你想去占人家便宜當然不行了，人家也不佔你便宜就對了。對家人對太太好的男人，差不到哪裏去。」

李連杰去年曾來台舉行座談。（圖／中時資料照）

尤其李連杰拒絕工作邀約或合作不成時，「態度都是非常好的」。像當年李連杰到好萊塢拍電影《致命武器4》時，就對王晶誠摯致歉：「我不能拍你的殭屍片了」。另外像是跟王晶借走武術指導程小東時，「態度特別誠懇，交代得很清楚」。雖然唯一缺點是以「自己好處為主」，不過王晶還是對他讚譽有加。

李連杰多年前來台宣傳電影。（圖／中時資料照）

至於被問到檯面上的功夫明星們，是否都曾去少林寺學功夫？王晶斬釘截鐵表示：「沒有，除了王寶強跟釋行宇兩個人真的是少林寺出來，其他都沒有去過少林寺學功夫」，更大爆就連李連杰的功夫都是在「武術隊學的」。接著娓娓道出李連杰從小學武術的原因：「是他媽說你去吧，那邊天天有雞蛋，營養好，真的是這樣，因為他家很窮，去就會有比較營養的配套和食物，住的也好一點」。

王晶指出只有王寶強跟釋行宇是從少林寺出身。（圖／小弟王晶抖音）

雖然李連杰沒真正去過少林寺，但卻是五屆大陸武術冠軍。王晶表示所有最強的武術指導都說，李連杰拿起任何武器，讓他打任何門派，就算他沒學過，他一學就會，就是那個味道永遠都是最對的。除了成龍之外，是在好萊塢最成功的一位大陸武打演員。