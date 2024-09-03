台灣大哥大3日宣布，已成功完成台灣大與原台灣之星全部基地台整併，並完成900 MHz頻段的縮頻作業，正式向數位發展部正式申請繳回5MHz x2頻譜。

台灣大表示，自2023年12月1日合併基準日，台灣大哥大與台灣之星結合為「5G台灣隊」後，工程團隊夜以繼日地進行無線網路整併作業，最終以九個月時間，較原先評估、經主管機關核可的18個月，提早九個月完成這項艱鉅的任務。

台灣大哥大與台灣之星之無線網路整併涉及3個世代、7個頻段，共超過2萬座基地台設備整合工程，歷經277天，動員超過3,000名工程人員，超過3萬站次的工程作業，此艱鉅而充滿挑戰的工程，終於在昨日全部完成。

台灣大強調， 自2023年1月NCC核准本案後，即因附附款之合理性及不同主管機關不同意見而衍生諸多紛擾。NCC同意本公司可於核准日即刻進行網路整併，但事後台灣大陸續接獲數位發展部、公平會通知，必須待兩單位審查完成、在合併基準日2023年12月1日當天、距NCC核准合併日11個月後才能動工。換言之，原NCC給予的18個月無線網路整併作業期被大幅縮短到僅剩7個月，工程上實為不可能，台灣大努力請教主管機關研究對策，也在NCC指導下向NCC提出展延頻譜繳回期限之申請。

另一方面，由於5MHz x2頻譜當初係以18.275億元高價標得，目前仍有7億帳面價值，為免損及股東權益，台灣大獨立董事過半之董事會，認為不應無償繳回頻譜。故遵董事會決議，經營團隊透過行政法院提請救濟。NCC以一案不得為兩種救濟為由，分別於5月15日及6月27日兩度駁回台灣大的頻譜繳回期限展延申請。