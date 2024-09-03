中華職棒在台東火熱開打，台鋼雄鷹與中信兄弟3、4日在台東第一棒球場展開二連戰，台東縣政府邀請鄉親及球迷們踴躍進場支持，為選手加油，享受國內最高等級的棒球賽事。被譽為台鋼女神的台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」也首度來到台東，球迷開心表示，「粒寶樂園」在台東開幕了！

台鋼雄鷹與中信兄弟3、4日在台東第一棒球場展開二連戰。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鋼雄鷹9／3、9／4到台東與中信兄弟展開二連戰，進行本季最後台東主場例行賽，而台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars 賽後福利放送，將抽出30位幸運球迷合影。台鋼雄鷹啦啦隊的「一粒」IG突破33萬粉絲，粉絲團被稱為「粒寶樂園」。

2024台鋼雄鷹主場賽事售票時間。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台鋼雄鷹說明，球團將蒐集所有紙本票券進場票根投入票券摸彩箱；電子票券球迷請於入場後至會員中心出示電子票券並填寫摸彩券投入摸彩箱。票根及摸彩券蒐集至五局上結束，工作人員將抽出30位幸運球迷，並於大螢幕字卡公布中獎座位號或票券號，請球迷於比賽中隨時注意大螢幕。

2024台鋼雄鷹主場賽事售票通路。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

2024台鋼雄鷹主場賽事票價表。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府教育處說明，台鋼雄鷹售票請至FamiTicket全國購票網（全家超商機台）或親至現場購票進場。