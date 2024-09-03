新北市淡海國小校舍2期工程完工，新北市長侯友宜今（3）日上午前往視察，他表示，該校經過近幾年努力，班級數已逐漸擴充至5、6年級，淡海國小的發展也可以見證淡海新市鎮的發展，所以除了國小之外，也在積極尋找適合的土地，國中、高中也要做好準備，讓當地民眾都能夠安居樂業。

侯友宜表示，淡水人口已經逐漸達到20萬，市府關心淡水地區的發展，持續投入大型公共建設，除了現有的淡海輕軌，未來還有淡江大橋、淡北道路，交通與生活機能日趨完善的淡海新市鎮，吸引年輕人口移入，學齡人口成長快速。

工務局長馮兆麟表示，淡海國小位於淡海新市鎮重劃區內，興建總經費8億9000萬餘元，除了興建地下1層、地上2至6層的建築群外，也併同興建地上3層的社福中心，包含、托育、托老及幼兒園，讓公有土地發揮效益最大化。

新工處長簡必琦說明，淡海國小採分期興建、分階段啟用的方式，雖然增加許多施工複雜度，但工程團隊在興建過程中努力解決施工介面問題，第1期校舍工程已於去年7月完工，順利達成啟用及招生的目標，今年8月更將2期的校舍、自立廚房、圖書館及操場全數完工，使整體校園機能充實完備。

教育局長張明文表示，為舒緩鄰近多所學校額滿之情況，淡海新市鎮重劃區內興建兼具美感與E化綠建築的淡海國小，現全階段完工，113學年度開始全面招生。

此外，這次淡海國小校舍興建工程，也一併更新了學校周邊崁頂三路和新市二路的通學廊道，打造一個讓學生安全、舒適、優質的上下學環境，實踐在地就學的目標。