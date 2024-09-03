美國前總統川普選擇范斯（JD Vance）當副手是否選錯了？沒加分反而害到自己？美媒指出，范斯在川普授意下持續猛攻對手賀錦麗，經常語出驚人，但民調顯示，這招似乎只對特定選民有效，范斯的不受歡迎程度也上升至雙位數，就連民調專家都困惑：「真的不懂為何川普選他？」

賀錦麗陣營砲轟川普副手范斯經常出現「奇怪」言論。

《紐約時報》引述3名匿名川普盟友指出，川普宣布40歲的范斯為副手後，民主黨便猛挖范斯過去黑歷史及驚人言論，川普授意他猛烈反擊這些攻擊，私下也讚嘆范斯的執行力，稱自己挑選人才的眼光堪比美式足球教練物色超級盃明星球員。

民調顯示，范斯的好戰策略雖然進一步擴大川普的優勢，但同時也放大缺點，根據美國「全國公共電台」（NPR）等機構8月初聯合進行的民調，范斯的支持率在美國教育程度最低、最貧窮的選民中增加了雙位數，但在大學畢業生及獨立女性選民中的支持度暴跌，下跌幅度甚至更大。

另根據民調網站FiveThirtyEight追蹤各家民調機構對范斯好感度的調查，過去一個半月來，對范斯持負面觀感（unfavorable）的選民持續多過持正面看法（favorable）的選民，8月下旬以來，持負面看法的選民佔比扣除正面看法選民後達雙位數，換句話說，范斯的不受歡迎程度已達雙位數。

報導舉例，8月28日范斯在賓州30分鐘的造勢活動上，一連指控賀錦麗必須為2021年美軍撤離阿富汗釀成13名美軍被炸死，以及開放美墨邊境，「讓毒梟將能殺死我們家人的毒藥帶進來」負責；他也宣稱，賀錦麗打算向所有獨裁者買油，還稱比起建設美國經濟，賀錦麗更有興趣在「共產主義中國」建設經濟，他甚至稱，賀錦麗希望讓卡車司機失業，好讓他們參與電腦編碼課程。

范斯其他爭議言論還包含批評賀錦麗等民主黨女性為「一群生活悲慘、無兒無女的愛貓女士」，引發軒然大波。

范斯批評賀錦麗等民主黨女性為「一群生活悲慘、無兒無女的愛貓女士」，引發軒然大波。

民主黨民調專家貝能森（Joel Benenson）表示：「我真的不知道川普挑這位人選時在想什麼，范斯還沒有展現自己已準備好成為自由世界的領袖，除了迎合保守派，他還做了什麼？答案是沒有，你不會因為左派或右派勝選，你會從中間選民中獲勝，這些人對中間選民來說沒有吸引力。」

發起「反川普共和黨選民」（Republican Voters Against Trump）組織的克里斯托（Bill Kristol）表示，雖然川普也有許多這類言論，但因為他已78歲，選民只是視他為「不了解世界已經改變的老阿伯」，不過范斯不同，他說一個40歲的人會有這類言論「更令人難以理解」。

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