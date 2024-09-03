很多女性都有經前頭痛的困擾。中醫師余雅雯分享有位36歲護理師經前就會頭痛，甚至痛到吐，常是吃吞顆止痛藥，硬撐繼續工作，後經由她看診後，發現護理師飲食上明顯營養不均，除在經前對其針灸與用藥外，並請護理師要多補充鈣、維生素D及鎂等3種營養素，頭痛情況即大幅改善。

余雅雯在臉書粉專PO文指出，在中醫理論，上述護理師是「膽經頭痛」，典型高壓力、睡眠差引起，且分析護理師的3餐都是叫外賣，明顯營養有偏差，除了建議她月經前1周進行針灸或藥物治療，減輕荷爾蒙的影響，也建議護理師透過天然飲食多補充鈣、維生素D及鎂等3種營養素。

余雅雯表示，研究顯示，鈣和維生素D都有預防偏頭痛的作用。依國人飲食指南建議，少女每日至少應攝取1200毫克的鈣、成年女性1000毫克。最好的鈣質來源為天然食物，例如牛乳、乳酪、優酪乳、魚類、生蚵、蚌類、排骨（烹調時加一點醋，更能使鈣質釋放出來）等。如果是素食主義者，可從豆腐、海藻、紫菜、芝麻及深綠色蔬菜中獲取鈣質。

余雅雯表示，維生素D有幫助抑制神經肌肉興奮的作用，也是預防和舒緩頭痛的好幫手，包括鮭魚、牛奶、雞蛋、菇類和黑木耳等，都是常見富含維生素D的天然食物。需注意的是攝取量，每天建議維生素D劑量為5毫克，不宜過量，以免其脂溶性維生素的特性，易在人體內累積而導致中毒。

余雅雯表示，美國紐約頭痛中心的研究團隊曾經發現，有偏頭痛或頭痛問題的人，都有體內鎂元素不足的現象，以此推論適度補充鎂，有助降低頭痛的發生機率。若要預防或緩解經期頭痛，日常飲食中可優先選擇含麩皮的全麥類、腰果、杏仁、深綠色蔬菜，例如青花菜、菠菜和香蕉等富含鎂元素的食材。

除了掌握「止痛飲食」的訣竅之外，余雅雯也提醒，女性朋友經前經期都應避免飲酒、吃太多冰冷食物，同時避免攝取過多含酪胺酸的食物，例如：巧克力、乳酪、柑橘等，以免引起血管痙攣、頭痛發作。

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