35歲小張10年前發病成為思覺失調症、雙極性患者，需長期服用藥物治療卻又不滿吃藥會變胖，未能遵照醫囑，導致反覆發作，加上情緒易躁動，母親也屢干涉醫療行為，還曾與醫護人員大打出手，透過醫護團隊一對一調整藥物、每月施打1劑長效針，現已不再躁動，重拾溫順個性。

奇美醫療團隊指出，由於病人缺乏病識感及害怕社會大眾對精神科疾病汙名化，使病人及家屬面臨不願協助就醫或自行中斷治療，導致病情復發，引起病人自傷及社會傷害事件時有所聞，有效管理精神健康問題並防止悲劇發生，思覺失調症持續治療與社會支持尤為重要。

從事美髮業的小張在25歲時因婚後家暴發病，她躁症發作就會藉由亂花錢買東西，情緒很躁動，容易與人嗆聲、產生衝突，加上其母親多所干涉用藥，只要感覺女兒狀況穩定，就擅自調藥甚至停藥，使得小張病情反覆發作而入院治療。

奇美醫院樹林院區藥劑部小組長張馨文提到，小張跟母親每到醫院都是「人未至，聲先到」，母女每次領藥都會發生衝突，尤其母親也對藥物意見很多，小張反覆發作只能住院，一吃藥就能控制得很好，但一出院狀況就又來了，過程中，小張母親也屢屢干涉所有醫療行為，讓醫護人員相當頭疼。

透過奇美醫院精神醫療團隊諮詢協助，小張4年前總算願意配合每月施打1劑長效緩釋針劑、調整用藥及生活方式改變，在定期身體健康監測下，她的病情已有明顯穩定，隨著小張情緒穩定下來，小張母親可能壓力也小了，變得能跟醫護人員好好溝通。

張馨文指出，奇美醫院樹林院區藥師團隊為精神科病人的健康照護主動出擊，今年2月起推展「與藥師有約，每周二早上與50位日間留院病人進行30分鐘用藥諮詢與衛教服務，透過藥師與病人面對面交流，給病人最適切的建議，希望能提升病人自理能力與生活品質，為病人適應社會、回歸職場作好準備。

張馨文說，「與藥師有約」半數以上病人最常提問「何時可以停藥？不用再吃藥？」、「藥物引起的副作用」，其次是皮膚搔癢、血液生化檢查值異常、尿中有泡等問題，藥師除協助與醫師討論副作用藥物調整外，也鼓勵病人參與職能治療師設計的坐姿防跌及超慢跑等運動訓練課程，強化肌力改善肢體協調性，除可控制體重也能預防便祕。

藥劑部長蘇慧真提及，長效針劑是國家推動政策，對於某些不便就醫或遵醫囑性差的病人，長效針劑使用是重要治療選擇之一，施打後可在體內維持穩定藥物濃度，減少病患反覆復發進出急診，造成醫療醫院浪費。奇美醫院提供1個月、3個月及6個月施打1次長效針劑，提高治療效果，但病人多抗拒打針，統計目前不到1成病患施打，仍有努力空間，醫院持續推動中。

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