林內鄉民生國小推動小提琴教學，左一是校長蔡正龍。（周麗蘭攝）

林內鄉民生國小每個年級學生數不超過6人，校長蔡正龍去年就任時，請求想送他紀念品的朋友轉為合買小提琴送給該校小一、小二生8人，今年再送5名小一新生人人一把，暑假時就已到校先修小提琴構造與夾琴方法。

蔡正龍自學薩克斯風也希望小朋友都學會一樣樂器，他去年從斗六市石榴國小轉任林內鄉民生國小，請求石榴的好友及家長們把要送他的藝品轉為購買小學生練習用的小提琴10把，共8名小朋友收到，2把當備用。

今年該校有5名小一生，熱心民眾又贊助每人1把小提琴，開學前每個小一生都各收到1支小提琴、1部平板電腦，「福利」相當好。

筠內鄉民生國小校長蔡正龍去年就任時，請求想送他紀念品的朋友轉為合買小提琴送給該校小一、小二生。（蔡正龍提供）

蔡正龍說，雖然小提琴被視為貴族樂器，他希望鼓勵只要他們願意學，即使是偏鄉小校也都有無限的機會和可能，去年有人贊助買小提琴，剛好又有東吳大學音樂研究所畢業的陳玥臻老師願意指導。

去年的一、二年級小朋友不習慣夾琴，一度學到哭，還有一個二年級小朋友每次上課坐在地板上，完全不想學，有一天突然開竅覺得小提琴也不難，站起來上課，越拉越愛拉，現在是全校練習時間最長也拉得最好。

陳玥臻老師說，學小提琴有點難度，初學夾琴、拉琴動作都需要時間，她盡量孩子覺得做得到，先用唱的方式學指法、音高，從他們熟悉的歌曲開始，例如「蘑菇濃湯」，大家就很投入了，去年約學了4個月就能拉完整的曲子。

去年該校一、二年級孩子首次公開表演，在林內鄉公所的紫斑蝶季活動初登臺，當時禮服還是向3所學校借來的，皮鞋是嘉義一家愛心皮鞋店捐的，一站上台每個小朋友容光煥發自信滿滿，拉了「櫻桃小丸子」、「蝴蝶」、「Baby Shark」（鯊魚寶寶），家長感動極了。

蔡正龍說，孩子們目前每周學3節課，希望未來有機會參加縣內音樂比賽，至少去見識開拓視野，明年也要去高雄一家教養院表演，讓小朋友潛移默化「受之於社會、回饋於社會」，他也會用薩克斯風合奏。