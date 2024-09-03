台股自7/11高點24416至8/6低點19662，波段跌掉4754點、跌幅19.4%；昨天指數收在22235點，從低點已反彈2573點，收復逾半跌幅。不過，大盤8月中以來陷入狹幅盤整，昨再度出現3千億以下低量，且季線屢攻不過，上檔壓力不輕。

法人表示，中秋節剛好也是美國聯準會開始召開FOMC會議，市場預期在這次會議將開始降息，以聯準會主席鮑爾先前在傑克森洞的演說推估，一口氣降息2碼機率較低，市場多數認為9月將降息1碼。

近日市場等待聯準會決策，觀望心態濃厚，加上9月第一個星期一為美國勞動節，美股休市，使得台股成交量更加低迷，指數空間不大，只有個股表現。在量能低迷之際，櫃買指數領先站上季線，走出多頭排列，相較大盤來得強勢。（本文未完，全文見此）

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