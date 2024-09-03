經中美雙方商定，美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯達將於9月4日至6日訪中，與中國氣候變化事務特使劉振民共同主持召開「21世紀20年代強化氣候行動工作組」第二次會議。

根據中國生態環境部消息，劉振民與波德斯達將就中美工作組下務實合作、各自國內氣候政策行動、氣候變化多邊進程等深入交換意見。

針對劉振民即將與波德斯達會晤，中國外交部發言人林劍8月29日在例行記者會上表示，合作應對氣候變化是中美兩國的共識。

林劍表示，在中國外交部長王毅與美國白宮國安全顧問蘇利文本輪戰略溝通中，中美雙方同意繼續落實兩國元首舊金山會晤的重要共識，合作應對氣候變化。

劉振民今年5月7日至16日曾率團赴美，期間與波德斯達在華盛頓舉行首次面對面會談；雙方針對「關於加強合作應對氣 候危機的陽光之鄉聲明」等雙方共識，推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。

根據美方說法，當時波德斯達與劉振民還討論在今年較晚時間於亞塞拜然舉行的全球氣候變化大會（COP29）前加強合作及共同減少甲烷、砍伐森林等議題。中美並期望在循環經濟領域開展進一步技術交流，包括減少食品損失和浪費、回收標準等。

不過，中美在氣候合作大步並進的同時，雙方關稅的紛爭則增添不少變數。

針對拜登政府將對中國電動車關稅從25％提高達100％，劉振民6月25日「在充滿競爭的世界格局中發揮氣候領導力」的專題會議上提及，中方並不希望美國把加徵新能源車關稅的問題，引進到多邊氣候變化談判中，而是期望透過雙邊談判解決。

談到氣候合作的前景，劉振民當時也坦言，擔憂明年地緣政治局勢或將更緊張。他表明，美方告訴他，會把加徵關稅看成雙邊貿易問題。中方也不希望美國把該問題引進多邊氣候變化談判當中去。「如果該問題介入，整個多邊氣候變化合作就會完全垮掉」。