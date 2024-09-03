該武器被北約稱為是「SSC-X-9 Skyfall」。普丁曾表示，該核彈射程幾乎是無限遠，並可以躲避美國飛彈防禦系統。但一些西方專家質疑普丁的說法，質疑Burevestnik核彈的戰略價值，表示它不會增加莫斯科的能力，而且還有輻射風險。

兩名研究人員利用商業衛星公司Planet Labs在7月26日拍攝的影象，指認出一個建設計畫，它鄰近核彈頭儲存設施，該設施有兩個名字：Vologda-20和Chebsara。而這就是新導彈的可能部署地點，位於莫斯科北方約475公里。

路透率先報導此一消息。

研究分析機構CNA的分析師Decker Eveleth發現了衛星影象，並確定了他估計正在建造的9個發射平台。他說，它們分三組被安置於很高的護堤內，以保護它們免受攻擊，或防止其中一組意外爆炸，引爆另一組的導彈。

Eveleth推斷，這些護堤透過道路，連通維修飛彈及零件的建築物，以及連通現有的五個核彈頭儲存庫。

Eveleth說，該地點是設計用於一個大型的固定導彈系統，而目前俄羅斯正在開發的大型固定導彈系統就是「Skyfall」。

美俄相關單位都拒絕對該新聞提出評論。

另一位研究員、位於Monterey的Middlebury國際研究學院的Jeffery Lewis，他在Eveleth的要求下查看該圖像，並同意了他的評估，說這些圖像「暗示了一些非常獨特、非常不同的東西。顯然，就是我們知道俄羅斯正在研製的核動力導彈」。

美國科學家聯合會的Hans Kristensen也依據Eveleth的要求，研究了Vologda影像，他說，似乎'透露了發射台和Burevestnik導彈相關特徵；但他無法做出明確的評估，因為莫斯科通常不會將飛彈發射器放置在核彈頭儲存設施旁邊。