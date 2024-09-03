前總統蔡英文曾表明其夢想為最低工資達3萬元，未料直到其卸任後仍未達3萬元，目前由賴清德接任總統後，將於4日召開首次最低工資審議會，工鬥團體表示，針對蔡英文前總統的政治承諾，工鬥團體希望現任政府也能夠儘快落實，且作為最低工資法上路後首次最低工資審議的政策宣示意義等面向，至少不低於5％，應達2萬8844元。

據主計總處「消費者物價指數」統計，從2021年到2023年總指數分別成長1.97％、2.95％及2.49％，近年物價高漲，早已是國人都有感的事實，對於基層勞工更是辛苦，國人在基本生活所需的物價上，的確面臨巨大壓力。

「建議政府應修法設定每次調幅底線的公式」，工鬥認為，審議程序與過去的基本工資審議委員會到底有甚麼差別？最後都還是在資方委員壓力下，研究小組甚至連提出建議的調幅都沒辦法，最後也都還是變成勞資政要喬出一個數字，應避免資方在審議會中的施壓，造成最低工資漲幅不如預期。

工鬥團體更建議，除了針對軍公教加薪外，也應該同時針對政府能實質控制的事業單位比照加薪，並應考量盡量以定額調薪，以拉近高薪及低薪者間的薪資差距，更要落實賴清德總統擔任行政院長時，曾提及的政府機關薪資未達3萬者提升至3萬、薪資水準列入政府採購及獎項加分項目、鼓勵企業加薪，特別是上市櫃公司合理分配、以及推動薪資透明化等。

最後，工鬥團體指出，現行領最低工資時薪制勞勞工若以每月工作22天、8小時試算，薪資所得可達3萬2208元，較最低工資月薪的2萬7470元高，恐怕造成勞工更傾向部分工時而非全職工作的經濟誘因，對於穩定就業恐有影響，工鬥團體也建議，在時薪的調幅上，仍應讓時薪高於月薪，但也要避免落差過大造成勞動力部分工時化的狀況。