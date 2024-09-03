桃園市長張善政今天前往桃園市忠烈祠、桃園軍人忠靈祠出席秋祭，緬懷悼慰忠烈祠290名因公殉職的國軍官兵、警消及公務同仁等烈士英靈，並向為國犧牲的先烈們致上最誠摯的追思與悼念。

張善政先前往桃園市忠烈祠，出席「秋祭致祭國軍陣亡將士暨忠烈殉職人員典禮」。張善政表示，市府在忠烈祠舉行秋祭典禮，緬懷悼慰忠烈祠290名因公殉職的國軍官兵、警消及公務同仁等烈士英靈，感念其身先士卒，造就現今安定的社會，期盼大眾銘記為國捐軀的先烈，飲水思源更莫忘先烈為國犧牲的精神。

結束忠烈祠秋季後，張善政又前往桃園市軍人忠靈祠出席秋祭。張善政表示，軍人節這天到忠靈祠，代表市府及市民朋友向為國犧牲的先烈們致上最誠摯的追思與悼念，國軍先烈在軍旅期間無私奉獻，為保家衛國付出了寶貴的生命，也因其奉獻與犧牲，國人才得以享有安和樂利的社會，故應時刻心存感激，勿忘國軍先烈奉獻。

另民政局表示，桃園市八德生命紀念館內的軍人忠靈祠是桃園首個國軍專用骨灰櫃位區，並設置雙人櫃位，圓滿已故軍人、榮民與配偶合葬的心願。第一期工程於110年10月啟用，共有3,390個單人櫃位及210個雙人櫃位；截至113年8月，已有970件申請安厝。此外，市府並已建立「桃園市軍人忠靈祠」網站（https：／／taoyuan.myrtyrs.tomb.tycg.gov.tw），提供便捷的線上櫃位查詢服務。