印度「覓敵者」號（INS Arighat）8月29日正式服役

在第三艘核潛艦「驅敵者」號（INS Aridaman，S-4）明年服役後，印度將全面具備二次核打擊力。由於艦上配備射程3500公里的K-4 潛射飛彈，將使中國大部分地區納入印度的打擊範圍，為新德里提供可信的最起碼核威懾力。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）2日報導，萬一爆發核衝突，由於海洋在很大程度上仍深不可測，因此廣泛認為，由核動力潛艦發射射程夠遠的飛彈，具有最高的生存率。印度「覓敵者」號（INS Arighat）8月服役，入列儀式在南部安德拉邦（Andhra Pradesh）的維沙哈巴南（Visakhapatnam）舉行。先前印度海軍已有 「殲敵者」號（INS Arihant）。然而，這兩艘潛艦都武裝了射程為 750公里的 K-15 飛彈，限制了它們的打擊力。

就算在與巴基斯坦的衝突中，這些飛彈的射程也只能打擊巴國南部的目標。因此，開發人員必須克服如水下垂直發射系統等重大挑戰，而這是最精密複雜的武器之一，因為它需要在水和大氣兩種介質中保持穩定、速度和精確度。

「驅敵者」號最近被拍到衛星影像。看來比之前的殲敵者級潛艦長。「驅敵者」號顯得「略大」，載重水線長125.4米，而6,000 噸級的 「殲敵者」號則為 111.6 米。

圖像中可見的發射管顯示，它的潛射彈道飛彈載彈量是先前潛艦的兩倍。S-4 服役將大大提升印度的核威懾力。

「就核威懾來說，需要隨時有一艘潛艦在巡邏。如果『殲敵者』號只是進出港口，並不真正發揮威懾作用，」一位印度海軍軍官說，「我們需要 3-4 艘彈道飛彈核潛艦，這樣就可能保持一艘在巡邏、一艘可能在港口，還有一艘準備巡邏，一艘正在返航。」

而在「驅敵者」號之後，印度海軍打算再建造一艘代號為 S-4*的彈道飛彈核潛艦。事實上，除了核彈道飛彈核潛艦外，印度海軍一直在尋求政府批准，以打造兩艘核動力攻擊潛艦（SSN），因為至今印度海軍的艦隊中還沒有一艘這類潛艦。

After Arihant & Arighat, #IndianNavy will induct #INSAridaman by 2025.



Nuke-powered subs are so critical for #IndianNavy to match China's PLA-Navy that the latter might have even shelved plans to build a 65,000-ton Aircraft Carrier.https://t.co/rqC416D7MT — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) September 2, 2024

相對的，中方潛艦艦隊由超過70艘潛艦組成，包括 7 艘彈道飛彈核潛艦、12 艘核攻擊潛艦，還有50多艘柴電攻擊潛艦（SSK）。相較之下，印度大部分常規潛艦隊是在 1980年代取得，如今正在老化。而印度海軍要與日益壯大的中方海軍匹敵，核動力潛艦是如此重要，以至於報導傳出，新德里已擱置/暫停打造6.5萬噸級國產航母（IAC）-2 計畫，轉而支持核動力攻擊潛艦專案。

長久以來，印度海軍一直在考慮這個問題。印度前國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）曾要求印度海軍，在預算有限的情況下，優先考慮作戰需求。他2020年時曾說：「水面上的任何東西都可能被衛星發現，並被飛彈擊落。我認為，海軍需要更多的潛艦，而不是需要艦隊保護的航母。」