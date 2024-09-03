45歲「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名：劉恭顯）2006年與富商吳育奇結婚，去年7月閃電結束17年婚姻，原因眾說紛紜。最近Melody在社群網站上談婚姻，被網友問到底該不該結婚？她表示知道每個女生對結婚都有一定的想像，但千萬不要奢望對方把妳當公主對待，打趣說這樣一來，人家把你載回皇宮後，才發現還有一個太后在裡面。

Melody最近在「小紅書」回應網友疑問，有人問女人是否該進入婚姻？為何通常二、三十歲的女生想結婚，最後又從婚姻裡出來？她表示這件事要見仁見智，每個人的體會都不一樣，她舉自己為例，她小時候是看Disney童話長大，都在講王子拯救一個很窮困、很可憐的女孩子，但她必須要告訴各位網友「童話故事都不是真的」。

Melody疑吐露離婚主因。（圖／翻攝自小紅書）

Melody說，希望所有女生都要學會拯救自己，而不是傻傻等別人來救，要當自己的女王，不要去當別人的公主，「因為別人把妳當公主，把妳載回皇宮裡以後，還有一個太后在裡面」。她還是相信結婚是美好的，只要對象是對的，但要怎麼知道對象是對的？她認為跟誰結婚最後都有可能後悔，但要找另一半跟妳有「很深的友誼」，兩人才有辦法一起度過風雨，也不要對另一半抱太大期望。

Melody去年和吳育奇結束17年婚姻。（圖／中時資料照）

至於情緒要如何抒發？Melody坦言自己也有忍耐到崩潰，在車上聽到一首歌大哭的時候，認為適時的發洩情緒是好事；如何走出情變？Melody回應：「看書、閱讀、旅遊、學習」，重點是要提升自己；還有網友問自己女兒14歲開始談戀愛怎麼辦？Melody認為14歲已經不算太早，先教小孩正確性觀念很重要，她也分享曾在車上跟女兒聊她所有戀愛史，笑說：「我必須要說她媽媽我是『人生很精彩』」，言下之意是什麼都會誠實跟孩子說。