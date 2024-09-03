民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯歷經3天3夜司法車輪戰和院檢馬拉松式訊問後，台北地院2日凌晨認為柯犯罪嫌疑不重大，裁定無保請回，北檢將在今天下班前向北院遞狀，向台灣高等法院提起抗告。

據了解，北檢下午將公布部分抗告理由。

另據指出，北檢檢察官今針對京華城案兵分多路，進行查訪，並前往台北看守所訊問涉案在押的北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人。檢方對於訊問應、沈一事，低調不證實。

柯文哲30日清晨被檢廉到家中搜索，中午被帶進廉政署，之後移送北檢，聲請提審遭駁，檢方聲押後限制閱卷，直到1日晚間8時，法院才開聲押庭，凌晨3時裁定柯無保請回。

北院裁定指出，本案關鍵在於柯是否明知都委會違法而圖利京華城，或柯是否明知20％容積獎勵屬違法，柯文哲主張其信賴形式上具專業性且為多數決的都委會決議，以及具相關專業的彭振聲意見。

法官認為，柯並非都委會的與會人員，無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，柯的主張有所依據。此外，檢察官所提事證還存有其他合理解釋空間，尚未達「有犯罪之高度可能性」程度，不能認為柯就彭振聲、北市議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為已有所知悉或指示，或柯明知20％容積獎勵屬違法，直指檢方舉證不足，不符「犯罪嫌疑重大」的要件，裁定柯無保請回。