陳恩光在回答媒體提問時表示，我很認同你用「新娘」來形容我們，因為我認為我們現在在進行的是一個婚姻、結婚。而不是一個出售，最近新聞媒體有人提到，誰出價比較高，誰出價比較低，我覺得這讓我們目前進行的這個事情，變成一個好像價高者得的一個出售，這並不是我們想做的事情。我們追求一個比較長遠的幸福，甚至永續發展的一個婚姻，這是我來看我們現在進行的事情。

陳恩光表示，合併案其實要三贏，包括：股東的權益、員工和客戶，這些都很重要。

新光金今天法說會上也針對中信金8月法說會上9點聲明作出公司的6點回應：一、新光金合意併購對象為台新金。二、前董事長吳東進已非公司經營團隊，無權代表公司進行併購商議。三、中信金對外宣稱將來會禮遇吳東進家族，其公司治理想法令人訝異不解。四、中信金是在新光金和台新金長時間努力洽議之基礎上，臨時介入，從未和本公司有任何接洽，影響金融秩序。五、換股比例是經過嚴謹考量及談判才決定的，也符合獨立專家的合理區間內。六、合意併購應該要優於敵意併購，才能符合主管機關支持鼓勵合意併購，不會為併而併的原則。