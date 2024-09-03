想要抗老，日常飲食是關鍵所在。對此，營養功能醫學專家、醫師劉博仁分享自身逆齡飲食3大秘訣，包括三餐以植物性飲食為主、每天喝2杯黑咖啡，以及12小時微斷食。其中他提到，咖啡中所含的綠原酸具抗老化功能，但飲用時絕對不要加糖，才能獲得其健康益處。

醫師劉博仁在《聚焦2.0》節目上表示，他平常飲食很規律，三餐按時，幾乎不吃零食和甜點，除非是特殊場合如同事生日，才會吃一些蛋糕。此外，每天必喝1～2杯黑咖啡，因為咖啡中的綠原酸對抗老很有好處，但絕對不會加糖。

劉博仁接著指出，他的三餐主要以植物性飲食為主，根據國外研究指出，常吃蔬食的人，「端粒」會縮短得比較慢，因此有助於抗老。他解釋，端粒存在於細胞染色體的末端，會隨著年齡增長而縮短，而研究就發現，端粒越短的人，較容易罹患癌症，且死亡率較高。

然而，雖然鼓勵多吃蔬食，但劉博仁強調，也不能沒有蛋白質，包括雞肉、魚肉或豆腐都是很好的攝取來源。另外，他也推薦可以食用菇類，含有麥角固醇、維生素D2及多醣體，對調節免疫系統很有幫助。

劉博仁還提到，所謂規律三餐實際上是含有微斷食的概念，例如在晚上7點吃完晚餐後，直到隔天早上7點吃早餐，相當於有12小時沒有進食。而現在許多人在執行168斷食法，也就是16小時禁食、8小時內可以進食，但他認為，12小時的微斷食相對容易實踐，又能避免忍受飢餓之苦。

最後，劉博仁更提供他的一日三餐菜單食譜如下，以供民眾參考：

●早餐：五穀雜糧饅頭、蒸雞蛋、無糖豆漿（可添加黑芝麻粉或蛋白粉）、纖維粉。

●中餐：蔬食便當但加入雞肉、魚肉。

●晚餐：糙米飯、青椒豆干炒豬肉、醋香白花椰、香煎鮭魚、三色鮮蔬。