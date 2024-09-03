西班牙知名導演佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar ）首部英語長片《隔壁的房間》（The Room Next Door）找來2位奧斯卡得主茱莉安摩爾（Julianne Moore）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）主演，台灣時間3日凌晨於威尼斯影展舉行首映，映後獲得全場起立鼓掌長達17分鐘，創下今年威尼斯影展目前為止最長的鼓掌時間。2位主演間充滿情感的對話，表現出色，讓電影充滿張力，同時探討生命、死亡及友誼。

片中蒂妲史雲頓飾演的戰地記者「瑪莎」發現自己身患絕症，選擇了安樂死，記者會上，導演阿莫多瓦大方談起這個爭議性話題，「這部電影是支持安樂死的，對於面臨相同命運的人來說，安樂死應該是一個選擇」，接著提到，電影裡史雲頓有句台詞「如果我提前做出選擇，癌症就無法擊敗我」，阿莫多瓦認為「她只有自己做出這個決定，才能擺脫癌症的折磨，於是她找到了實現目標的方法，並得到朋友的幫助，我很敬佩這個角色，但很可惜的是，她們不得不表現得像犯罪分子一樣」。

蒂妲史雲頓（左）和茱莉安摩爾在《隔壁的房間》的感情相當動人。（華納兄弟提供）

阿莫多瓦表示，自己的國家西班牙在2021年合法化了安樂死，認為全球都該效仿推行，「應該制定相關法規，讓醫生能夠幫助他的病人」，史雲頓也補充道，如果處於和角色相同的境地，「我無法保證自己不會做出同樣的選擇」，她說，自己從來都不害怕死亡，「接受死亡的過程對一些人來說可能很長，但因為我生活中的某些經歷，很早就意識到了，我知道它會到來，也能感覺和看到它的來臨」，大讚該片展示了一種自我決定的精神，「一個人可以完全掌握自己的生命、生活和死亡」。摩爾也直誇電影有強烈的生命力，「是所有人都會有共鳴的地方，當你在觀賞時，幾乎可以聽到每個人的心跳聲。」

導演佩卓阿莫多瓦表示《隔壁的房間》支持安樂死。（華納兄弟提供）

《隔壁的房間》描述「英格麗」（茱莉安摩爾飾）與「瑪莎」（蒂妲史雲頓飾）年輕時是曾在同一家雜誌社工作的好友，後來英格麗成為小說作家，瑪莎則成為戰地記者，2人各奔前程而分開。多年來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼，而瑪莎也因一場誤會和對她心懷怨恨的女兒分居兩地，英格麗也為了讓瑪莎和女兒和好煞費苦心，史雲頓形容這部電影是角色英格麗和瑪莎之間的愛情故事，「當我說愛情時，我指的是那種真正本質的友誼」。

蒂妲史雲頓（左）和茱莉安摩爾在《隔壁的房間》在紅毯上開心牽手擁抱。（華納兄弟提供）

摩爾也補充「我們很少看到關於女性友誼的故事，尤其是年長女性之間的友誼，我不知道世界上還有哪位導演會像阿莫多瓦一樣這樣做，他展示給我們看的這種題材的重要性是如此罕見，讓我感動的是他把這種關係描繪得如此深刻，因為它確實如此」，並稱拍攝期間也和史雲頓變得更加親近，增加了電影的真實性，「對我們來說，在片場的每一天都相當特別，我們的關係是如何發展、是如何彼此了解的，我們彼此間信任以及討論的話題，不僅是重要的事情，有時只是瑣事，例如談論對方今天穿的鞋子也沒問題」。《隔壁的房間》11月29日（五）全台上映。