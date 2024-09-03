國人十大死因以癌症排名第一位，心臟疾病居次。高雄長庚心藏內科主治醫師洪志凌今（3）日在正修科大的導師會議以「冠狀動脈心臟病」為題做專題演講時表示，均衡飲食是保護心臟的不二法門，好好愛護心臟才能活得更久。

正修科大學務處在開學前夕舉辦「期初導師會議及健康講座」，邀請高雄長庚心藏內科主治醫師洪志凌為師長專題演講，學務長林淑芸說，老師把自己的身體顧好，才能顧好學生，洪醫師的健康講座讓你受用無窮。

高雄長庚心藏內科主治醫師洪志凌3日在正修科大以「冠狀動脈心臟病」為題做專題演講時表示，均衡飲食是保護心臟的不二法門，好好愛護心臟才能活得更久。（正修科大提供／林瑞益高雄傳真）

洪志凌一開始就表示，專講主要是和大家分享怎樣活得比較久、活得更健康，一個人若能活到100歲，因科學的發展，若懂得保養，就能活得像17歲。老一輩的觀念總認為藥就是毒，吃藥等於吃毒，其實並不是這樣，現在的藥都是實證醫學下的產物，藥可以讓疾病獲得良好的治療與改善。

目前國人十大死因以癌症排名第一，心臟疾病緊追其後，有些發展中的國家，心臟疾病致死更居第一，動脈硬化甚至從青少年就已經開始，年齡超過45歲的男性、女性年齡超過55歲或停經、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸及心血管疾病，都是冠心病的危險因子，一定要小心防範。

洪志凌指出，心臟疾病死亡率逐年升高，心臟血管一旦硬化，便很容易引發許多心臟疾病，心肌梗塞最讓人害怕，其中又以「典型急性心肌梗塞」堪稱致命殺手，若突然胸口劇痛如同被大象壓住，就要特別注意是不是心肌梗塞的前兆。

至於如何預防心臟疾病，洪志凌說，平時要少吸菸、喝酒，均衡飲食是最重要的，讓身體得以吸收各類食物的營養才能更健康。