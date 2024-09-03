知名連鎖飲料店50嵐驚爆勞資糾紛，日前擔任50嵐雙北地區3間分店的前店長彭姓男子爆料，在職期間加盟店主不僅要求超時工作，還拒給加班費，更嗆他「百大企業都沒照法規在走」。台北市勞動檢查處回應，涉及雙北地區，因新北同仁已派員前往檢查，為避免一事不二罰，故由新北取得管轄權。50嵐台北區代理商深耕茶業公司表示，後續將依法深入調查
日前有一名彭男於知名網路論壇抱怨，自己過去身兼50嵐蘆洲中正、五股成泰及士林劍潭的前店長，疫情時期因人手不足，雇主要求所有正職人員加班，並未依《勞動基準法》給予休息時間、延長工作薪水乘倍。詢問雇主卻被回嗆「他同學百大企業都沒照法規在走、加班沒有加班費愛做不做你家的事、就遵照總部的規定，其他加盟店也沒照法規走」。
事後與店家調解，「雇主主張『無短付加班費』，且合意終止無給付資遣費之義務，但基於體恤勞方多年的辛勞，願平息爭議之前提下，給付19萬元慰問金作為本案全部和解。」彭男說，然而調解過程資方律師不斷跳針，一下承認沒按法規走，一下又聲稱可能是誤算或漏算，最終調解失敗。
彭男爆料，資方律師稱，50嵐給加盟業主的指引上，不論職位2024年加班費就是時薪195元，對於PT或店經理職以下薪水是增加，但以店經理職位平均時數乘1.33或1.67確實低於，故僅有今年升經理職後的薪水會有計算錯誤部分。
勞動局回應，此事涉及台北市士林區、新北市蘆洲區、五股區，因新北同仁已派員前往檢查，為避免一事不二罰故由新北取得管轄權，並呼籲雇主應切實遵守勞動法令，以確保勞工權益。至於未發給付延長工時加班費，勞動局說，依《勞動法》可處2到100萬元罰鍰。
此外，對於彭男指稱資方律師固定加班費問題，50嵐台北區代理商深耕茶業公司表示，後續將依法深入調查。
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