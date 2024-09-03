路透社坦言，不知道特斯拉要如何提升該車廠的產能，但特斯拉正在等候面積高達70公頃的舊農地改建許可。去年經過改版後的Model 3，2024前半年的全球交車輛年增6%。

路透社之前曾報導過，特斯拉在2020年推出Model Y後，就一直在1個名為柏樹（Juniper）的計畫下來改造。經改造後的新款電動車可坐5人，預訂將在2025年初露面，而不是當初規畫好的2024年。

特斯拉要推出6人座的改款車輛，可看出中國大陸同業的激烈競爭。因為在美國，特斯拉優先想研發的項目是自動駕駛技術，以及自駕計程車（robotaxi）。Model Y跨界休旅是中國大陸所有電動車中最熱賣的，2024前半年銷售量達207,800輛。不過，比亞迪的海鷗系列車款正迎頭趕上。

大陸對手今年推出至少4款針對Model Y的車款，包括蔚來汽車樂道（Onvo）L60以及吉利旗下的極氪7X，這些新能源車的內部空間更寬廣，車價也更便宜。

特斯拉預估，因較小的城市業績呱呱叫，第3季在中國大陸的整體銷售量可望有所成長。雖然特斯拉5月時，曾進行過一波全球性裁員計畫，尤其是銷售人員，不過，至少可改善特斯拉的獲利能力

2024年底，預訂將在中國大陸推出的FSD（全自動輔助駕駛）功能，或許也可也可拉抬特斯拉業績。知情人士表示，特斯拉在美國賣的7人座Model Y，第3排空間太窄，中國大陸車主並不喜歡，甚至連1隻體型較大的狗狗都嫌擠。