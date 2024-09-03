113年國慶慶籌會臉書粉專今（3）日公布今年的國慶主視覺，由於身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，今年主視覺重新採用紅色和藍色的搭配，引發國人正反評價，《中時新聞網》對此也整理相關資料，要帶讀者一同回顧歷年國慶主視覺，

自前總統蔡英文2016年執政起，國慶主視覺就時常因「缺少中華民國元素」，而引起網友論戰，而2024年大選後立院再次政黨輪替，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜近日指示，要辦好中華民國的生日、凸顯「中華民國元素」，使得今年的國慶主視覺格外受到關注。

今年國慶主視覺由中華民國國旗的紅、藍、白色組成，正中間有中華民國國花梅花，底下寫有「中華民國生日快樂」，並有一面小國旗，「中華民國元素」相當濃厚；在英文方面，則寫道「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」，沒有提到「ROC」。

圖為馬英九第2任時期的國慶主視覺，由上到下為101年至104年國慶主視覺。（合成圖，素材取自慶籌會臉書）

從2012年至今的歷年國慶主視覺可看出，前總統馬英九執政時期，國慶主視覺的「中華民國」元素較濃，用色多採用紅藍。

圖為前總統蔡英文8年任內的國慶主視覺圖，左邊由上往下為105至108年國慶主視覺，右邊由上往下為109至113年國慶主視覺。（合成圖 / 素材取自慶籌會臉書）

到了前總統蔡英文2016年執政後，在用色、設計上開始出現變化，如使用線條組成「雙十」字樣，使用綠色、黃色等，但也因缺少國旗的紅色而引發批評，直到去年（2023年）紅色再次出現在主視覺上。另外，從2021年起，國慶主視覺連續3年出現「Taiwan National Day」字樣，遭批評「偷渡台獨」，馬英九更為此拒絕出席去年國慶。