Mets and Red Sox fans joined together for a “Yankees suck” chant pic.twitter.com/KiTFlFSfGT — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 3, 2024

紐約大都會3日開啟紅襪系列賽，兩軍的球迷再度團結，比賽中一起在觀眾席大喊「洋基好爛」（Yankees suck），這也是兩隊球迷的難得時刻。大都會與紅襪屬於不同聯盟，平日難得交手（本季只有1次系列賽），球迷並不痛恨對方，而且同樣敵視洋基，因此出現這個有趣的鏡頭。

洋基與大都會皆以紐約為主場，球迷的分布有差異，大都會球迷主要來自皇后區（主場所在地）、布魯克林區。大都會成軍於1962年，洋基在這之前的「惡鄰」是布魯克林道奇、紐約巨人，後來道奇拉著巨人搬遷到西岸，洋基「地鐵大戰」的對手只剩大都會。

多年來洋基也與水手、印地安人（守護者）、太空人結過怨，但怎麼樣都比不上與紅襪之間的百年世仇，對於紅襪、大都會來說，敵人的敵人當然就是朋友了。兩隊觀眾每季對戰時都一起噓洋基，如果大螢幕的戰報出現洋基贏球（今天洋基也打贏遊騎兵），觀眾同樣會報以噓聲。

洋基與大都會畢竟屬於不同聯盟，太空人2013年轉入美聯之後，與遊騎兵成為美西的同區仇敵，還在去年美聯決賽上演「德州內戰」，遊騎兵據點在北邊的阿靈頓，太空人在南邊的休士頓，當地還有夫妻為了兒子應該支持哪一隊而爭吵。雖然有人覺得這樣很可笑，也有球迷在網路稱讚說：「這是棒球的浪漫。」