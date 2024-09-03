于子育主持民視《姊妹亮起來》2年半共227集，近期因為舞台劇、戲劇等關係決定請辭，她今（3日）錄製最後一集，神情不捨地表示：「我覺得人生總是有不同的階段，現在也是一個階段性的任務完成。」她不想因為自己的離開造成大家困擾，對於請辭一事相當低調，搭檔梁赫群更是2天前才被通知。

談到請辭主因，于子育說近幾年接演多檔戲劇，長時間下來感覺能量被掏空，擔心如此循環後會影響到其他作品，「這幾年陸陸續續地不停拍戲、主持、演舞台劇，每個作品對我來講都是非常重要 ，因為演員需要很大的能量去賦予角色，我不希望因為自己被掏空而去影響到其他作品，取捨後決定先請辭節目，希望能在年底前調整到最佳狀態。」

梁赫群（右）十分不捨搭檔于子育。（民視提供）

她近幾年演出《俗女養成記1、2》、《我的婆婆怎麼那麼可愛1、2》、《她和她的她》、《茁劇場—非殺人小說》等多檔戲劇，為了顧及自身體力跟品質，她已經忍痛推掉3至5檔戲劇，「因為真的太喜歡演戲，所以我希望不管演戲或是任何事情都能做得很好，覺得必須調整，未來的路才會更長一點。」她下半年重心將以2齣舞台劇為主，「一個是歌舞劇，一個是純粹的舞台劇，對我來講也都是很大的挑戰，因為跟觀眾直接面對面。」

于子育請辭主持2年半的《姊妹亮起來》。（民視提供）

于子育說，因為主持節目跟梁赫群成為閨密，2人每次錄影前都會手牽手一起去上廁所，「我們有一個約會步道，開錄前都一定走這段路。」以愛搭便車出名的梁赫群說，于子育體貼又細心，每次錄影最關心的事情，就是他有沒有便車可以回家，「子育姊每次幫我安排車輛，真的好像調度室。她怕我在路上有個什麼事情，但其實路人才比較危險。」

于子育接下來都把重心放在戲劇、舞台劇。（民視提供）

面對分離，2人話語間都是不捨，于子育說：「老梁今天跟我說，他唯一的遺憾就是『我都還沒有搭過妳的便車』，我想留著這個遺憾也不錯，就會一直想著了。」話鋒一轉，梁赫群許願新主持搭檔，說他曾跟製作單位提議找桂綸鎂、張鈞甯、許瑋甯等人，「不知道聯繫的怎麼樣」。