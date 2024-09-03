外交部推出「有條件式線上申換護照」試辦，3日由中部辦事處長翁瑛敏（左）、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程（中）舉行起跑記者會。（陳淑娥攝）

外交部推出「有條件式線上申換護照」試辦3日起上路，民眾護照如果逾期，滿足相關條件，可憑「自然人憑證」在線上申請換發。中部辦事處今舉行記者會，針對線上申換護照新措施，民眾仍需親自領件，遭質疑不便民；中部辦事處長翁瑛敏表示，護照屬於重要證件，仍須作人別確認，所以本人要親自跑一趟。

疫情結束國境解封後，大量民眾紛紛出國旅遊，申辦護照需求大增，導致外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南、東部等4個辦事處大排長龍。外交部推出「有條件式線上申換護照」措施今起試辦，將以更多元、便民方式服務民眾。

針對「有條件式線上申換護照」專案，雖然民眾不用出門即可上網申辦，但最終仍須本人親自領取，外界認不夠便民，反問跟之前線上預約申辦有何不同？中部辦事處處長翁瑛敏指出，護照屬於重要的證件，仍須作「人別確認」，所以本人要親自跑一趟領件。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程指出，「有條件式線上申換護照」方便民眾在家把資料填妥，一鍵送出即可輕鬆領件，可免除現場等候時間。另該專案規定原持護照已逾期才可申辦，他表示，會建議擴大至即期護照也能適用。

中部辦事處處長指出，目前開放年滿18歲居住在國內且設有戶籍的民眾使用，另須符合原持護照已逾期且10年內未有遺失紀錄、換發護照時不變更個人資料記載事項（即同舊照）、原持護照外文別名未登載於護照資料頁（即外文別名未加簽於護照內頁）、原持護照未有加簽僑居身分等條件。

符合條件的申請人，可至外交部領事事務局網站點選「有條件式線上申換護照」專區後，使用自然人憑證（或行動自然人憑證）登入系統申請，並以信用卡繳納每本護照規費1300元，繳費完成次日起14個工作天，即可至指定地點由本人親自領取護照。