信立表示，普大主要客戶為國際品牌，信立將可藉由普大接單能力，加上信立工廠規模的產能優勢，有信心讓合成皮產品呈現倍數成長，信立取得普大經營權將有明顯的營收挹注，並能增加營運綜效，大幅提高公司營收與獲利，資源整合後亦將成為台灣本土最大的運動品牌材料供應商。

普大生產PU合成皮與真皮貼合，以嚴格製程管控提高品質產品，持續強化研發能力，為客戶快速開發多樣化最新產品，穩健聚焦國際知名運動品牌之高階產品供應商。生產基地除彰化縣永靖鄉廠占地面積6,881.61坪，並於三年前設立斗六廠，基地面積6,015.08坪，總生產基地面積共計12,896.69坪；過去五年平均年營收達7.63億元。

信立指出，這次透過入主普大，生產基地將擴充到將近4萬坪，將躍升成為台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線，大幅提升營運規模。

尤其，普大與信立的客戶群及產品別重疊性低，信立主產品為防水透濕膜、PVC及PU合成皮，普大以真皮貼合及水性皮革為主，兩家公司雖產品線相近，但產品別互補性極高。

信立強調，集團近年除啟動多角化經營，也持續透過併購、資源整合，擴大營運規模及成長動能。普大近年除致力與國際品牌大廠合作外，斗六廠的設立更是台灣少數純環保水性皮革之生產基地。集團欲藉由信立50年合成皮生產經驗，結合普大既有團隊與技術，透過永捷（4714）PU樹脂上下游的整合，加強PU環保型水性樹脂產品開發與生產，將更有效強化新客戶與新產品開發動能。在既有的產品基礎下，對國內外客戶新產品與環保皮革等產品的開發將更有效率與競爭優勢。