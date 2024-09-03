群電指出，今年第三季的旺季並不算很強，但群電積極提升重點產品的市占率、持續優化產品組合，使得PC相關和雲端智能應用在8月份的營收均較上月及去年同期有明顯提升，尤其智慧低碳整合平台（智慧建築／智慧工廠解決方案）營運持續增速，營收較上月成長8成，跟去年同期相比更是翻倍成長。

展望後市，群電預計在十一長假前會有一波備貨潮，9月份營收可望續強，看好第三季營收可望有雙位數季增表現，單季營收也將重返年增軌道。群電強調，以前8個月的進度來看，營收還比去年小幅衰退1％，但從本季開始業績可望急起直追，很有機會在9月把落後的進度補上，第四季將力拼營收年增，目標鎖定2024年全年營收和獲利呈雙成長。

針對中國大陸國產3A級遊戲大作《黑神話：悟空》上市後對電競筆電電源的影響，群電指出，8月份的確觀察到中國市場在200W以上筆電電源的拉貨動能增強，對筆電電源的ASP跟毛利率都有正面助益，未來仍將密切觀察遊戲影響是否會擴展到全球市場。

由於今年上半年電競筆電缺乏新產品及熱門遊戲刺激，銷售略顯低迷，黑悟空遊戲畫面精美，對 PC硬體需求高，遊戲爆紅有機會推動整體PC硬體需求升級，也可能帶動更多3A遊戲開發，再加上明年上半年配備NVIDIA新世代GPU的電競筆電即將推出，這些有利因素都有望擴大接下來電競筆電換機潮的力度，帶動高階電競筆電電源的瓦特數較上一代提升。整體而言，明年筆電電源的市況可期，大瓦特數筆電電源也有望再創高峰。

另外，針對市場關注的伺服器／HPC電源業務，群電表示，3～5.5KW不管單顆PSU或系統級產品線都已到位，目前3～4KW產品訂單持續穩定成長，而66KW powershelf 產品（12顆5.5KW電源產品構成）在8月份已成功送樣給客戶端測試中，進度順利。群電預期，在AI伺服器產品線齊備後戰力將大幅增強，明年在新客戶、新產品疊加效應下，伺服器／HPC 電源營收也可望進入快速成長期。