味全龍啦啦隊女神林襄去年8月被週刊目擊與樂天桃猿球員馬傑森牽手，但林襄始終未正面坦承戀情，甚至在幾個月後就表示，兩人已經沒有聯繫。之前明星賽，林襄應援時大方嬌喊：「臭馬傑森」，掀起全場高潮，也讓大家懷疑兩人是不是私下還在一起。如今事隔近1年的時間，林襄在節目上玩遊戲時被問到「男友是棒球選手嗎？」她正面回應了。

林襄近日在綜藝節目《女孩好野》中與風田、籃籃（籃靖玟）分配在同組玩遊戲，三人須根據主持人沈玉琳提供的線索，猜對頭頂上的人物，而剛好風田被分配到的人物謎底就是林襄。在一連串的提示後，他似乎也知道了答案，所以故意問「她的男朋友是棒球選手嗎」，讓林襄又氣又好笑，隨後她則回：「曾經有一段關係，會讓人家誤以為是」。

風田問林襄男友是否為棒球選手。（圖／翻攝自《女孩好野》YouTube）

林襄回應「曾經有一段關係，會讓人家誤以為是」。（圖／翻攝自《女孩好野》YouTube）

此外，在林襄猜中自己的答案後，突被沈玉琳問為何不猜測自己的謎底是不是馬傑森時，她反問對方「他是名人嗎？」一番話讓沈玉琳開玩笑直呼「他在妳心目中這麼不堪？連名人都不是？妳不是他後援會會長嗎？」對此，林襄尷尬澄清「我是會長，我只是……，原來他已經在往這條道路上發展，我替他很欣慰」聽到林襄的回答後，沈玉琳忍不住笑虧「這很厲害，一般人說從戀人退回朋友，她直接退到變後援會會長」。

影片嵌入自《女孩好野》YouTube

其實林襄在被爆出戀情後，曾在受訪時低調回應「希望大家可以給我們一些時間和空間」，但兩個月後戀情疑似見光死，林襄坦言彼此已經沒什麼再聯絡了。至於目前的感情狀態，據《ETTODAY》報導，她先前參加啤酒節時，透露現在是單身，並提到自己很宅，是眾多啦啦隊女神中最沒有桃花的。