打造新溪口部落旅遊魅力桃市府環境工程改善11月開放。（呂筱蟬攝）

桃園市復興區溪口部落位於大漢溪上游河階台地，故總統蔣中正認為很像故鄉大陸浙江省奉化縣溪口鎮，因此得名並譽為第2故鄉，市府觀光旅遊局認為該部落具觀光潛力，執行觀光環境營造計畫工程，整修既有步道並於沿線設置休憩設施與導覽牌，爭取遊客停留在溪口部落時間，目前工程完工進入驗收階段，預計11月開放。

觀旅局長周柏吟說，「溪口部落觀光環境營造計畫工程」獲交通部觀光署補助，全案經費1200萬元，整修既有老舊破損步道鋪面，並於沿線設置休憩設施及導覽指標牌，在步道危險區段也增設安全護欄，全面提升步道整體舒適度及安全性。透過工程改善，期盼增加遊客停留旅遊時間至少1.5小時，刺激當地觀光，

周柏吟也說，溪口地區除新溪口吊橋外，還有溪口碼頭公園、小米文化基地、溪口文化廣場、環湖步道及竹林步道等，這次工程進一步優化整體環境及服務，串接並重新整理溪口文化廣場、溪口部落市集廣場、開圳紀念碑、小米文化基地及竹林步道前廣場，期盼串連各特色景點，延伸角板山公園及羅馬公路自行車遊客路線，並結合部落文化導覽及探索，讓遊客走訪溪口部落體驗深度旅遊。

復興區除了溪口部落工程外，觀旅局也進行高遶步道第2期相關工程，將於今年底完工開收。為改造羅馬公路沿線整體景觀，今年也向交通部觀光署爭取經費，將羅馬公路前後入口及沿線休憩節點納入改善，進一步塑造休閒愜意的綠色慢活廊帶。