民眾黨立院黨團主任陳智菡今天說，北檢犯了一個重大錯誤，太過興奮、急躁出手，民眾黨主席柯文哲住家、辦公室等地遭搜索，當時全黨上下都因政治獻金案而「社會性死亡」，無論說什麼、解釋什麼都很難被相信，她也說，柯是主動配合調查，卻遭到檢調司法追殺、押人取供，「台灣根本不是法治國家」。

陳智菡今接受CNEWS匯流新聞網網路節目《中午來開匯》專訪，她直言，司法追殺非常可怕，身邊的人都擔心出人身安全問題，她3周前就一直聽到檢方要搜索羈押柯文哲，而在昨日柯被裁定無保請回前，所有新聞都指柯文哲有不明金流、夫人陳佩琪用ATM存款，但到目前這條新聞，北檢都沒有澄清。

陳智菡指出，《鏡週刊》為何會發有不明金流700萬的新聞？檢方只回應不予置評，無法說明到底有沒有，截至目前這一刻為止，柯文哲及陳珮琪戶頭沒有不明資金問題，陳佩琪在澄清存款的錢來源，有去領媽媽的錢、柯文哲的稿費，陳佩琪就只是收一收拿去ATM存，夫婦兩人的戶頭沒有不明資金問題。

陳智菡進一步提到，今日某入口網站做的民調很可怕，調查結果顯示不相信柯文哲的人高達5成，在眾口鑠金的狀況下，無法馬上澄清，柯文哲就被未審先判、人設崩盤。

她無奈表示，即使很想跟媒體好好解釋，卻不是所有媒體願意靜下心來好好了解，只有照抄、跟風，700萬或170萬這錯誤資訊，就牢牢跟著柯文哲夫婦。

「感謝北院法官扛住壓力。」陳智菡也提到，很心疼柯文哲，柯文哲跟法官說，在經過多日長達72小時檢廉偵訊，他已經感覺檢廉心證已成，感覺檢方就是要押他，百口莫辯，放新聞讓輿論壓死柯，柯文哲向法官說，請不要有壓力，要押就押吧。

陳智菡證實，柯文哲在事情發生之前，已經跟她想說，為了證明清白，就算給他交保，他會拒絕交保。

話鋒一轉，陳智菡直指，北檢犯了一個巨大的錯誤，太過興奮、急躁出手，趁民眾黨「社會性死亡」出手兵分多路搜索，看到民眾黨在政治獻金案後重重摔一跤，社會信任度極低，檢方就不斷放消息、操弄媒體，要用輿論殺死民眾黨，使民眾黨無力反擊。

面對柯文哲開羈押庭時，陳智菡說，民眾黨真的在作戰、在營救人質，在柯文哲配合調查下，又犯了第二個錯誤，北檢為了不讓柯文哲走，出了逮捕令、上銬挫柯銳氣，加上長時間偵訊押人取供，以為柯文哲會說錯話，但柯仍然挺住壓力，「如果今天換了別人，在高壓環境下會發生什麼事？」

至於台北市政府都委會執秘邵琇珮被說畏罪潛逃，陳智菡表示，她所認識的邵琇珮，是位非常硬頸的公務員，專業雄厚，也依法行政，北檢卻搞了大烏龍，邵琇珮請假回國後，人在台灣卻被指控畏罪潛逃。

陳智菡也提出質疑，北檢也根本沒有任何收賄實據，北檢就以邵琇珮畏罪潛逃而羈押彭振聲，現在知道搞了烏龍後，彭振聲還要押嗎？她也呼籲台北市長蔣萬安，應該要為公務員扛起責任，司法應該無罪推定，為何案件偵查中，卻有許多錯誤報導，「台灣根本不是法治國家！」