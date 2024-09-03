繼日前全國區漁會在台北舉辦全國漁民節及模範漁民亮相活動後，全國漁民節記者會3日上午在基隆表演藝術中心舉行，現場也宣布全國漁民節系列活動將陸續登場。全國區漁會總幹事林啟滄表示，基隆是台灣北部地區重要的魚貨中心，因此今年全國漁民節系列活動在基隆舉辦，特別有代表性且別具意義。

今年全國漁民節系列活動由基隆區漁會承辦，從今年4月起，基隆區漁會就已經陸續舉辦了多場漁民節系列活動，包括大漁旗著色比賽、食魚環島列車、與型男大主廚料理賽合作的全台廚神料理爭霸賽、深度漁村小旅行等。

基隆市副市長邱佩琳表示，距離上一次基隆區漁會承辦全國漁民節活動已經相隔了18年，特別感謝漁業署給基隆這樣的機會，也感謝基隆市議會協助通過預算。

基隆市議長童子瑋表示，每年全國漁業產值大概有900億元，魚獲的總重量有89萬公噸。去年，基隆區漁會的漁貨量達6萬公噸，排名全國第4名。他指出，國人很喜歡海鮮水產，也是基隆非常重要的特色及招牌。政府與漁會及相關業界，如何共同致力漁業以及漁民照顧的升級，是重要的課題。

全國區漁會總幹事林啟滄表示，全台有9個第一類漁港，基隆就有正濱漁港及八斗子漁港兩處，基隆成為台灣北部地區重要的漁貨中心，今年的全國漁民節活動，在基隆舉辦就特別有代表性且別具意義。今年相關活動非常多，全國區漁會希望所有民眾共襄盛舉，共同跟漁民分享所有的辛苦的、愉悅的一個成果。

基隆區漁會理事長簡建輝也表示，今年的漁民節活動以「鱻魚滿載 潮嚮基隆」為主題，除3日的記者會外，也將於6日於基隆表演藝術中心舉行盛大的頒獎典禮，除表揚全國模範漁民及優秀漁民外，也將同場表揚優秀員工。

此外，當天同步在基隆表演藝術中心舉辦漁會家政成果展、燈火漁船手做DIY、說故事-燈光下的小卷舞曲、基隆區漁會綠色照顧成果展、漁業數位典藏紀錄片放映及漁民產業論壇等系列活動。

6日當天晚宴後，基隆區漁會也將在基隆港東岸的蝶客花園施放壓軸的高空煙火秀，為整個活動畫下圓滿句點。

另外，3日的記者會中，也由漁業署代理署長王正芳為全國漁民節系列活動之一的大漁旗著色比賽得獎者頒獎。