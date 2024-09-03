台中捐血中心大里捐血室自中興路遷至國光路新址，3日剪綵開幕，不僅空間更寬敞，奶茶色調的裝潢也讓捐血民眾大讚「網美捐血室」。（潘虹恩攝）

近年台灣血庫頻頻拉警報，為讓民眾有更舒適的捐血環境並提升捐血量能，台中捐血中心大里捐血室自中興路遷至國光路新址，3日剪綵開幕，不僅空間更寬敞，奶茶色調的裝潢也讓捐血民眾大讚「網美捐血室」，台中捐血中心也呼籲民眾踴躍定期捐熱血。

大里捐血室原址位處中興路二段「美村商業廣場」大樓5樓，但因停車不便、位置較不明顯，每每與民間團體合辦捐血活動常常僅能利用樓梯間設攤，民眾前往捐血不便，也間接影響到捐血量減少。適逢租約到期，台中捐血中心將大里捐血室遷至國光路二段239號1樓，不僅空間更加寬敞、門口有1處停車空間，奶茶色調裝潢更讓民眾大讚「又美又舒適，像網美捐血室」。

為讓民眾有更舒適的捐血環境並提升捐血量能，台中捐血中心大里捐血室自中興路遷至國光路新址，3日剪綵開幕，空間更加寬敞。（潘虹恩攝）

為讓民眾有更舒適的捐血環境並提升捐血量能，台中捐血中心大里捐血室自中興路遷至國光路新址，3日由台灣血液基金會執行長魏昇堂（左四）、立委何欣純（左三）等人剪綵宣告正式開幕。（潘虹恩攝）

大里捐血室3日上午進行開幕剪綵，包括台灣血液基金會執行長魏昇堂、立委何欣純、台中捐血中心主任林冠州和多位地方里長、鄉親到場共襄盛舉。魏昇堂說，大里區是台中市人口成長快速的區域，台中捐血中心非常重視，為了提供這地區捐血民眾便利的服務，大里捐血室如「孟母三遷」一樣搬了3次，終於找到最理想的地方，盼讓捐血民眾有更佳的捐血空間。

魏昇堂表示，新的大里捐血室裝潢新穎、舒適，提供5台分離式捐血機台與6張捐血椅捐全血，提升捐血服務品質；暑假7、8月期間最常「血荒」，如今總算度過，目前庫存量都有到達7天，仍呼籲民眾定期挽袖捐熱血。

捐血超過10年的張先生也到場「開箱」，他分享，他會到全台各地有分離式捐血機台的捐血室他都會去踩點，8月是去過嘉義捐血室，大里捐血室預計排11月來體驗。