CJ ENM首檔官方授權《尹食堂》的海外版《艾嘉食堂》日前公開大廚由50年演藝資歷的張艾嘉擔任，今（3日）正式公佈楊祐寧、柯佳嬿、王大陸等一線演員加盟演出。據傳，韓國女團(G)I-DLE的台灣籍成員舒華也是嘉賓之一。首次挑戰實境的柯佳嬿表示，她曾聽說實境節目的攝影機24小時開著，「最大的疑慮是不能在自己的房間裸體」。

製作人B2表示，選角部分也根據《尹食堂》的員工角色配置，包含1位店經理、1位二廚以及1位外場人員。他說，店經理必須個性嚴謹還要擅長廚藝，他第一時間就想到家裡開餐廳、擁有廚師執照的楊祐寧；外場人員則希望個性活潑的、年齡上是團隊的老么，因此選擇王大陸；最後定下的二廚柯佳嬿，要細心還要會做菜，「我們側面了解柯佳嬿是會做菜的，而且私底下的她非常活潑，我們希望透過《艾嘉食堂》呈現出私底下反差、可愛的她」。

張艾嘉在《艾嘉食堂》擔任大廚。（泰坦星文創影視提供）

楊祐寧為店經理。（泰坦星文創影視提供）

4位演員收到企劃的當下都覺得「很好玩！很期待！」但也坦言有過猶豫，張艾嘉說：「如果我們做得跟以前的綜藝不一樣，很真心、很誠意，沒有很假的劇本的話，觀眾會喜歡看嗎？」楊祐寧則拿出餐飲專業：「我們菜單全部都是自己擬定的，所以不確定能不能制定一個完美的菜單去呈現。」王大陸就怕自己不能好好用英文做好外場的工作。《艾嘉食堂》10月5日在三立都會台周六晚上8點首播、Netflix（亞洲地區）周六晚上10點、華視主頻隔周六晚上8點播出。