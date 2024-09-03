旗津沙灘吧於9月7日舉辦《火星人入侵者》主題活動，美麗夕陽、商圈美食、悠閒沙灘的旗津陪著歌迷朋友。（高市經發局提供）

高雄市政府串聯在地夜市、餐酒館、音樂餐廳，推出9場主題前夜祭活動，包含DJ串燒、駐唱表演、復古派對、火星人金曲串燒等活動。（高市經發局提供）

高雄市政府串聯在地夜市、餐酒館、音樂餐廳，推出9場主題前夜祭活動，包含DJ串燒、駐唱表演、復古派對、火星人金曲串燒等活動。（高市經發局提供）

高雄下半年演唱會經濟大爆發，本周將迎來火星人布魯諾Bruno Mars、超殺男團 Energy及日本搖滾天團ONE OK ROCK等演唱會，預計吸引逾10萬歌迷。為讓歌迷提早1天在「星期五晚上」練歌，高市府串聯在地夜市、餐酒館、音樂餐廳，推出9場主題前夜祭活動，包含DJ串燒、駐唱表演、復古派對、火星人金曲串燒等活動，讓海內外歌迷感受港都演唱會魅力。

經發局長廖泰翔指出，今年9月高雄迎來海內外大咖輪番開唱，推出「50元＋50點」商圈夜市優惠券、一卡通綠點，5大百貨公司及享溫馨KTV加碼響應等相關憑門票享好康優惠。

值得一提的是，這次高雄許多音樂餐廳、景觀餐廳也熱情響應，舉辦各式精彩的「前夜祭」活動，場地遍及觀光客必訪的六合夜市、旗津沙灘、蓮池潭，還有新崛江商圈、駁二藝術特區周遭的知名餐酒館等。廖泰翔說，歡迎各位歌迷朋友演唱會「提前一晚」抵達高雄，一起在美景美食相伴下，加時開唱！

經發局說明，9場實體主題活動包含9月6日六合夜市邀集街頭藝人歡唱火星人與Energy金曲，指標性音樂餐酒館「Cocco ＆ Co.」由DJ賴皮MR.SKIN主持《MARS ENERGY IN KAOHSIUNG》歌曲串燒；「紅瀰」舉辦駐唱歌手《西洋金曲連發》，海景與美食兼具的「星光棧」舉辦《星期五晚上 蹦出新滋味》復古派對及最Chill的餐酒館「羣島」連續三晚舉辦《火星人之夜》金曲音樂派對。

9月7日「KLASH」舉辦火星人after party《火星人演唱會不斷電派對》，美食、沙灘與日落共存的「旗津沙灘酒吧」舉辦after party《火星人入侵者》金曲串燒，「紅磚地窖」DJ接力嗨翻的火星人金曲串燒《國際巨星演唱會續攤派對》，「KORTA」推出演唱會後《西洋曲之夜》。

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