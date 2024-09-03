台東馬偕醫院11年前籌建恩典樓，擴充急診醫療量能，藝術家曾興平出一「筆」之力，捐畫義賣助籌款。如今院方欲再建癌症醫療大樓，以備未來20年在地治癌之需，由警界書法家鄭世華接棒送愛，今（3）日率書畫名家於院內揮毫義賣，所得全數捐作籌建癌樓基金。

台東馬偕醫院因應急重症醫療需求，於2011年籌款興建二期醫療大樓「恩典樓」，藝術家曾興平響應募款，捐畫義賣、廣邀百人小額捐款並聯手創作「海納百川」山水畫，該樓於2014年落成啟用，然而全院現有500餘床病床、1200餘名醫護人員，仍不足以因應所需。

民眾踴躍支持書畫義賣。（蕭嘉蕙攝）

台東馬偕醫院院長王光德指出，現有醫療設備老舊，且住院病房、加護病房及開刀房不敷使用，醫師、病患排隊等房，動輒數周，甚至上月，建置癌症醫療大樓得以確保未來20年醫療需求。

書法家鄭世華（左）接棒藝術家曾興平（右）善愛精神，邀集書畫名家揮毫義賣，所得全數捐予「台東馬偕癌症醫療大樓籌建基金」。（蕭嘉蕙攝）

台東馬偕醫院5年前提案籌建癌症醫療大樓，預估經費8.3億元，直至近期獲准，考量營建成本上漲，經費大幅調增至16億餘元，預計工期3年。出身警界的書法家鄭世華得知，延續曾興平愛心善舉，以「海納百川」為主題於院內開辦個展，並邀請林永發、吳秋娥等書畫名家齊聚揮毫，義賣所得全數捐予「台東馬偕癌症醫療大樓籌建基金」。

警界書法家鄭世華（中）3日於台東馬偕醫院開辦個展，並邀集書畫名家現場揮毫義賣，所得捐助院方籌建癌症醫療大樓。（蕭嘉蕙攝）

鄭世華提到，「海納百川」之名不僅象徵善愛循環，同時也代表書法融匯多元書體。現場劉姓民眾一口氣買下2幅字畫，她說，當年花上萬元購畫支持，這次也不例外。