王姓男子上健身房結識蘇姓女子，兩人交往和同居1年後，蘇女發現王男已婚，兩人鬧分手，王男也獲妻子原諒，王妻去幫老公搬家收拾細軟時，指王男與蘇女同居是「你情我願」，反被蘇女的友人嗆聲「妳在那邊靠夭什麼」，王妻不滿被嗆，向蘇女提告求償180萬元，但已逾2年時效，被法官駁回。

法官判決指出，王姓男子與妻子於106年5月結婚，109年間，王男上健身房健身時結識蘇姓女子，兩交往後， 王男搬進蘇女工作室同居，一年後蘇女得知王男已婚鬧分手，王男被趕出蘇女住處，回家後向妻子坦白出軌，獲妻子原諒，王妻帶著婆婆到蘇女工作室幫王男搬家收拾私人物品。

蘇女得知王妻找上門不敢出面，找陳姓友人幫他盯場，王妻和婆婆收拾王男物品時，陳男對王妻稱：「你老公在這裡吃飯，沒有在洗碗，人家女的每天下班回來這裡煮山珍海味給他吃，他喝得爛醉在那邊鬧自殺」，王妻和婆婆都回稱：「這都是你情我願的」，陳男竟反嗆：「那妳在靠夭什麼東西啊？」。

王妻幫丈夫收完物品回家後，忍了2年，依損害配偶權，對蘇女提告求償180萬元。高雄地院審理時，蘇女坦承與王男交往，辯稱她也是受害者；法官檢視相關事證，認定王、蘇兩人確實逾越男女交往分際，已侵害王妻的配偶權，但王妻於110年8月就得知丈夫出軌，卻遲至112年9月才提告，已請求逾損害賠償2年時效，因此駁回判王妻敗訴。