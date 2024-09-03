假車牌趴趴走！交通部高速公路局統計，去年上半年國道共發現331輛偽造車牌，今年上半年就達到1043輛，增加逾3倍。高公局與國道公路警察局聯手成立專案查緝，透過ETC系統鎖定假車牌並通報警方，短短2周就查獲36輛，除當場開單舉發，將車輛移置並扣車牌，最高可罰1萬800元，也會將駕駛依涉偽造變造特種文書罪移送法辦。

國道AB車牌通報件數統計中，去年共924輛，包括上半年331輛與下半年593輛，而高公局發現，今年上半年就已達1043輛，整整比去年同期增加逾3倍，顯示行駛高速公路偽變造冒用車牌的車輛有明顯增多現象。另經警方詢問，大部分都是因為車牌被吊扣，為了上路，只好購買或偽造車牌。

高公局表示，為維護國道行車安全與秩序，8月中旬起與警方成立專案小組，針對車牌異常車輛進行專案查緝，短短2周內即查獲36輛，顯示許多車輛駕駛漠視車牌使用懸掛規定。

高公局指出，已與公路局、警方合作同步提供相關監理資訊，每周更新資訊，若遭偽造車牌民眾已換牌，國道ETC門架辨識到原車牌後，即代表為假車牌，將立即通報警方了解路徑並安排勤務前往處理。

此外，ETC收費系統交易只要符合相關條件，將會由人工查核確認是否為AB車，包括交易時間差異小於8秒、時速高於210公里、距離大於100公里且時速高於100公里、相同門架交易且交易時間小於255秒。而目前查獲的假車牌車輛中，約有10％車輛有裝設ETAG，且申請資料與車牌不同，更快就能抓到。

高公局強調，駕駛人千萬別以為掛偽冒車牌可為所欲為甚至免繳通行費，經統計7月就少收約10萬元，不過當一旦查獲車牌異常車輛，除追繳通行欠費外，涉有刑責的當事人，也將面臨司法制裁，依《道交條例》最高可罰1萬800元，籲請民眾應遵守車牌懸掛規定，不得販售、購買及懸掛非法車牌，並依規定繳交通行費，切勿心存僥倖以身試法。