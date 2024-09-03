火星人布魯諾將於下周末於高雄世運主場館連唱2天，屆時高雄將湧入大量歌迷，高雄市交通局今天公布交管措施。（交通局提供／任義宇高雄傳真）

火星人布魯諾將於下周末於高雄世運主場館連唱2天，屆時高雄將湧入大量歌迷，高雄市交通局今天公布交管措施，提醒行經車輛改道，高雄捷運也已規畫加班車應戰，同時準備好接駁車已輸運大量歌迷。

高雄市交通局表示，演唱會當天（7日、8日）世運大道12時至24時將全段封閉管制，周邊道路將加強違規停車拖吊取締，規劃機車臨時停放區，於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為7日及8日12時至23時，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來。

交通局預測，演唱會當日左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路；散場疏運部分，這次市府增加中油公司宏南社區行人通道，D、E出口歌迷可依牌面指示直接步行穿越宏南社區，至R18油廠國小站距離較近。

此外，主辦單位安排免費接駁專車，下午3點至晚間7點提供「高鐵左營站／台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。

高雄捷運也說，為疏運大批歌迷，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站才開放載客，切勿搭乘回頭車，而當日末班車於晚間12點由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。