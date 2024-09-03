嘉義市文化局向文化部申請撥用嘉義文化創意產業園區W棟，欲作為美術館庫房、藝文體驗空間與中小型劇場，至今卻沒有動靜，引來民眾質疑「美術館光爍爍，舊酒廠惦寂寂」，文化局長盧怡君3日接受質詢時表示，之前文化部長李永得來視察時，曾允諾可以朝無償撥用來合作，但部長一換人，文化部就不同意撥用，包括市議員陳家平、張秀華都說中央對嘉義市是不對等的對待。

前身為嘉義舊酒廠的嘉義文化創意產業園區由文化部管理，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥用園區Ｗ棟作美術館典藏空間，卻因文化部人事更迭，雖市府文化局積極爭取，但文化部長從李永得換到近日的李遠，雖高層多次視察文創園區，至今都未同意市府的提案。

文化局表示，嘉義文化創意產業園區自2021年8月廠商解約後由文化部接管，市府在時任部長李永得2021年8月視察後，因李永得的允諾，之後積極向文化部提出「活化舊建築-改建文創園區W棟」計畫，並自編經費2500萬元，爭取改建園區W棟成為作為美術館庫房、藝文體驗空間與中小型劇場等。

盧怡君說，因文化部人事更迭，已接到文化部不予撥用的公文，但文化局不放棄，會持續努力爭取。

張秀華上午藉審查去年度市府總決算機會，質詢嘉義市審計室主任魏識如，指稱中央對嘉義市財政模範生不公平，中央補助不如市府提出的計畫，且文化部對嘉創沒有妥善的管理，又對文化部對市府申請文創園區Ｗ棟置之不理，請魏識如協助反映。

文化局進一步指出，嘉義文創園區作為嘉義「文化新絲路」的起點，位於進入嘉義市區重要之節點，市府多年來期待與中央一起共同努力合作活化園區，共創繁榮。但遲遲得不到文化部同意撥用或借用的空間合作，但是為了地方發展，市府仍投入大量經費與資源，持續辦理包括開嘉市集、搖滾音樂祭、嘉義藝術節、有事青年節、工藝設計展、嘉義市咖啡節等，努力帶動文創園區觀光消費人潮，活化嘉義文創園區，希望中央能有所作為，正面回應地方需求。