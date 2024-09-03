台北捷運有許多冷知識，其中不少人好奇列車突然要折返掉頭，或是要臨時停放該怎麼辦？台北捷運表示，其實有些上下行軌道間藏有一個神祕空間，就像袋子一樣可以暫時停放列車，或是讓區間車掉頭，稱作「袋形軌」，影片PO出後引發網友討論。

北捷上、下行軌道中間，多出一條軌道，能臨時停放列車，或讓區間車往返掉頭。（翻攝自 台北捷運YouTube）

台北捷運日前在YouTube影片指出，為了提供捷運列車折返掉頭或臨時停放，需要一個區域供列車調度，所以上、下行軌道中間，會多一條軌道讓列車能暫時停放，因為多了一條軌道，整個空間就像多一個袋子，所以叫做「袋形軌」。

「袋形軌」像隱藏的神祕空間。（翻攝自台北捷運YouTube）

台北捷運表示，「袋形軌」除了可以臨時停放列車，也讓不會到終點站的區間車能折返掉頭，目前北捷有區間車往返的路線包括：板南線「南港展覽館站–亞東醫院站」、淡水信義線「北投站–大安站」，以及松山新店線「松山站–台電大樓站」。

台北捷運表示，如果不小心睡過頭，人跟著列車進入袋形軌了也不用緊張，可以用車廂對講機與司機員聯繫，就能出站。影片曝光後，網友紛紛留言：「如果像是要收車的話，一般會有保全上車，不然在車廂熟睡的乘客一醒來發現自己在神秘的地方」、「明明是個好東西，台鐵卻不喜歡，一定要在站內折返」。