五月天近來宣布花蓮開唱，暖心振興東部震後經濟；而位於台東舉辦「池上秋收稻穗藝術節」，將在10月26、27日登場。今年邁入第16年，再次由三金製作人陳鎮川製作，邀來金曲歌后田馥甄、金曲台語歌王許富凱在台東池上開唱，許富凱3日出席記者會，預告屆時跟田馥甄在台上合作對唱，歌單是由她挑選，大讚她台語歌唱得很棒，也因0403花蓮前震後，花東一帶較為不平靜，他希望用歌聲來撫慰土地、大眾。

許富凱日前擔任傳藝金曲獎頒獎典禮主持人，加上正忙排練《孟婆客棧》、《五木大學》舞台劇，壓力頗大，近來更瘦了4公斤，目前體重約67公斤，並透露近年有心悸、手抖，有時演出前還要吃抗心律不的藥物。被問到媽媽是不是很心疼？他表示媽媽覺得只要有工作邀約就要很珍惜，「這機會人家想要還沒有，有工作就要去。」

他恩師江蕙（二姐）將在國慶晚會開唱，他表示剛好當天有工作，只能透過直播欣賞江蕙演出，他曾受邀擔任江蕙演唱會嘉賓，未來若江蕙開唱，會想當暖場嘉賓？他開心說：「這是我的榮幸。」並透露其實私下沒有江蕙聯絡方式，「我們有一起吃飯過，但是我不敢（要電話），不好意思。」