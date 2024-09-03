新光金控下午舉辦2024年第2季法人說明會，會中以書面聲明回應近來大家關切的併購問題；新光金強調，與台新金是經過2年努力，由各自董事會正式決議啟動合併，除強調雙方為「合意併購」，也承諾會繼續與台新金溝通，洽議提高換股比例，以符合股東的期待。

新光金指出，與台新金簽署保密協定下，各自委聘外部專家進行查核及盡職調查等程序後，雙方經過數次協商談判才議定交易條件，送交各自董事會決議通過，強調8月22日簽定合併契約，是依循正常程序合法合規辦理，也符合主管機關「開大門、走大路」的政策，因此，新光金合意併購對象是台新金。

對於外界批評，與台新金控合併換股比例偏低，新光金表示，已經聽到股東們對於換股比例的意見，而台新金控上周法說會上也表示，不排除在適當時機有調整換股比例的空間，承諾會繼續努力與台新金溝通洽議，以符合股東的合理期待。

新光金進一步指出，先前與台新金合併的換股比例，是考量雙方營運狀況、每股股價及未來經營綜效與發展等因素，經雙方多次協商議定，換股比例也符合獨立專家所出具之合理換股比例區間內。