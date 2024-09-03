民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。對此，媒體人林裕豐表示，柯文哲已經從前台北市長變成實質的被告，會被檢方玩死，進去一次就可能會有第二次，何況柯有六大案必須回答，否則就是強制處分，且只要檢方找到任何隻字片語證明柯有交辦、金流兜不攏，局面馬上就會逆轉，只是第一次羈押庭無保請回，卻像是無罪定讞，真不知道在開心什麼。

林裕豐昨在政論節目《關鍵時刻》表示，就算是都委會執秘邵琇珮和彭振聲、應曉薇等人為京華城容積率出手，但若沒有說服市長，容積獎勵也無法過關，柯文哲絕對不可能不知道，難道市長只是橡皮圖章嗎？而且柯一上任就把大巨蛋打成弊案，京華城就在大巨蛋對面，對大巨蛋這麼在乎，難道京華城幾千億元的容積率會完全不知道。

對於台北地院法官認為，柯文哲既無專業也沒有參加會議，無從知悉會議進展，林裕豐指出，這很好突破，只要檢方能找到隻字片語，柯文哲下的條子，或是哪場會議裡面有交代這個事情，馬上就會逆轉。

林裕豐直言，柯文哲無保請回只是好聽，在北檢六十幾個小時，已經從前台北市長變成被告，「你已經被北檢認定是實質的被告，真不知道在開心什麼」，當被告一定會被玩死，柯文哲也不是只有京華城一個案子，用京華城案把柯叫去問木可公司，身為被告就得回答，否則就是強制處分，何況柯還有六大案，真的是掉以輕心。

林裕豐更說，柯文哲能從法院走出第一次，第二次不一定能走出的出去，就算京華城這案能出去，但只要有金流講不清楚，不管是700萬、170萬還是1萬，兜不攏、講不明白，整個案件就會進到司法絞肉機裡面。

林裕豐也提到，這次只是羈押庭，只會就再犯、串證等4大原因要弄清楚，就算無保也只是羈押庭，並不代表無罪，看柯文哲走出法院氣勢還以為無罪判決定讞，但只是過了一個羈押庭，陳水扁是過了5次羈押庭，會不會跟陳水扁一樣，到第五次舉起雙手、高喊司法迫害、上囚車，被後續幾大弊案一直轉，柯文哲後續還有更嚴厲的司法訴訟問題。

★未經判決確定，應推定為無罪。