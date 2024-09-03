全台新住民含新二代已破百萬人，成為台灣第五大人口族群，凱基人壽首開金融業先例，為新住民量身訂做友善服務，繼推出多國語音真人口譯服務及防詐講座等一系列服務後，再度領先業界，推動「多國通譯員保險進階專班」，進一步幫助新住民朋友加入凱壽團隊及融入在地社會生活。「保險進階專班」以保險知識培力新住民通譯員，輔導他們報考壽險業務員證照，希望以通譯員為種子向新住民傳遞更多正確保險觀念，提升他們的保險知識，強化他們家庭保障，同時也照顧新二代就業，為台灣社會注入安定而溫暖的力量。

對新住民而言，保險專有名詞專業度高，中文又非母語，若有人能用母語翻譯解說，將有助溝通與理解。凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱壽同理新住民異鄉生活不易，以實際行動促進金融平權及多元族群共融，發揮核心能力實踐SDGs，今年率先同業與長期合作的夥伴「新住民家庭成長協會」攜手，以多國通譯員為服務對象，從「學習更多的金融知識」推進到「能夠推廣傳遞正確的保險觀念」，於全台舉辦多場「保險進階專班」，不但培育保險相關知識，更進一步輔導有意投身壽險業的通譯員報考壽險業務員證照，拓展就業機會，為自己開創另一個事業，未來也將推出更多鼓勵新住民新血加入凱基人壽團隊的方案

凱壽「保險進階專班」以淺白說明講解保險觀念，吸引全台北中南區逾70位多國通譯員報名參加，其中有通譯員表示，來台灣那麼久，也想要有自己的事業，以前從沒機會參加完整保險課程，感謝凱壽提供機會，會想努力報考證照。

來自緬甸的凱基人壽業務主任林如栢對此樂觀其成，他表示新住民普遍保險觀念薄弱，也缺乏足夠保障，再加上語言隔閡以及保險專業度高，更需要有人可以用母語解說幫他們了解保險資訊；而新住民業務員有語言、文化及信任感的優勢，溝通上容易產生連結，不但有助推廣保險觀念，還有機會進一步服務，讓他們獲得一份保障，藉此幫助更多新住民朋友，讓越來越多的新住民家庭都被服務，也都被照顧。

凱壽將持續深耕金融友善服務，協助新住民提升保險知識，強化風險意識進而建立保障，促進其在台經濟生活的安全與穩定，積極實踐SDGs「減少不平等」、「消除各地一切形式的貧窮」目標。期待透過通譯員作為擴散的種子，從「學習更多的金融知識」推進到「能夠推廣傳遞正確的保險觀念」，協助新住民族群在台安居樂業，成為多元社會的溫暖守護力量。