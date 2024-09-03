愷樂（前藝名：蝴蝶姐姐）原本是很活躍的女星，4年前捲入羅志祥與周揚青的感情風波，從此退出螢光幕。昨(2日)她無預警曬超音波照，宣布升格當母親；今(3日)下午又發文，感謝大家的祝福。

愷樂稍早在threads二度發文，簡單地寫下：「謝謝你們，好感恩。」儘管未對超音波照以及感情現況多做說明，但已經讓大批網友感動不已，留言狂刷一排：「永遠愛你，只要你快樂比什麼都還重要了」、「謝謝妳浮出水面告訴我們這些想念你的人這個好消息」、「不期望你能復出，但期望你一直過得很幸福。」

愷樂連續兩日發文。（圖／threads@butterfly092288）

周揚青2020年曾發千字文，公開與羅志祥9年情斷的原因，更毀滅性爆料男方私生活不單純，甚至跟旗下藝人搞曖昧。而周揚青當時一句「讓蝴蝶檢查身體嗎？」逼得愷樂標記周揚青的帳號並發文致歉：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起」。

愷樂(左)與羅志祥(右)曾被周揚青踢爆有不正當的男女關係。（圖／中時資料照）

從此之後，愷樂消失在演藝圈，社群平台也全面停擺，直到小鬼（黃鴻升）過世，愷樂才發黑底文悼念：「無法接受。」後來又與外界斷聯。愷樂先前傳出與上海醫生男友訂婚，但未獲得證實。如今她無預警曬超音波照，據《三立新聞網》報導，愷樂孩子的爸就是那位上海醫生。