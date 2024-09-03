台北最閃耀的國際創意盛事—《2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei》將在今（9/3）日於台北君悅酒店展開為期三天的大會，集結來自全球各地數位創意及創新科技領域專家，分享AI於數位創意產業中的應用及影響力。AI不再是未來的技術，如今在各行各業的創新科技領域已落地應用，它更改變創意思考的模式，是推動全球創新發展的關鍵技術。

DigiAsia大會會長盧炳勳表示，AI科技的發展為各行各業及數位創意產業帶來深刻變革，本次大會以「AI4U」為主題，透過這三天的論壇共同來探索AI帶來的可用性（Usability）、獨特性（Uniqueness）、實用性（Utility）及普遍性（Universality），探討AI從技術發展、廣告行銷運用到科技人文與社會責任的全方位議題。台灣很榮幸成為全球AI發展的中心，身為台灣廣告行銷傳播產業的我們，更有使命推動科技與人文共融、加速人機協作下的數位轉型與行銷產業經濟發展的三贏局面。此外，特別感謝公部門及產業各界的全力支持，成就這次與全球頂尖精英進行深度交流的難得機會！

DigiAsia大會會長暨台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳於2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei開幕致詞。(圖／台北市廣告代理商業同業公會提供)

攜手各大公部門共創AI新場域，打造創新科技與文化融合的潮流城市

《2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei》由亞洲14個地區組成的《亞洲廣告聯盟（Asian Federation of Advertising Associations，AFAA）》，授權台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）每2年1次於台北舉辦，攜手台灣各大重要公協會《台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）》、《國際廣告協會台北分會（IAA）》、《台北市廣告業經營人協會（4A）》、《台北市媒體服務代理商協會（MAA）》、《台灣暨臺北市公共關係協會（TIPRA）》、《高雄市廣告代理商業同業公會（KAAA）》共同舉辦，9/4由台北市政府產業發展局贊助「台北AI國際論壇」，帶來精彩的議程內容。

作為台灣廣告產業指導單位，經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，政府將持續推動廣告產業的數位化轉型，提升整體產業的整合應用實力，讓AI成為推動廣告產業邁向新高峰的最佳利器，並期盼與會者透過各領域專家的趨勢分享，激盪出創意的觀點，展現我國數位產業能量。而DigiAsia今年首度融入《TRENDY TAIPEI 潮臺北》系列活動，臺北市副市長林奕華也表示，融合多元文化與創造更多的國際合作機會，不僅是臺北市政府的願景，更是對全球創意產業的承諾。臺北的創新環境與豐富資源為數位創意提供了堅實的基礎，誠摯邀請與會者一起探索合作的可能性，共同推動數位創意產業的蓬勃發展。

4大主軸×3大焦點！海內外超過20名重量級專家，掌握全方位AI話題

今年大會以「AI4U」為主題，象徵人們與AI互相學習、進化及探索未知領域，並將活動議程劃分為4大主軸—實用性（Utility）、易用性（Usability）、獨特性（Uniqueness）及普遍性（Universality）；3大焦點—AI與科技（AI × Technology）、AI與應用（AI × Application）、AI與媒合（AI × Match）。亞洲廣告聯盟主席Srinivasan K Swamy表示，DigiAsia 10年來持續見證時代的變革性發展，今年的活動匯聚來自各界的專家、創新者和愛好者，探討AI領域最新趨勢、如何改變產業、分享他們在AI落地應用以造福社會的見解和經驗，探索也解鎖AI提供的可能性，迎向共好的未來。

大會三天超過20場主題演講、2場深度焦點論壇及5場AI作品展示體驗，精彩內容包含：AI線上、線下整合、創新科技服務及應用、未來數位觀察、社群行銷解方、AI國際精案例分享、AI永續發展等，從內而外探討AI不同面向，洞察並提出最具觀點的趨勢，全面掌握邁向2025年的AI新趨勢。

《2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei》邀請海內外超過20名數位創意科技專家來台擔任講者，受邀對象包含：Meta、LY Corporation 、Yahoo、台灣微軟、火星控股、Mad Street Den、Connecting the Dots、The SMC Group、NVIDIA、電通（dentsu）、奧美（Ogilvy）、宏盟（OMG）、Wavemaker（GroupM）、The Trade Desk、博報堂（HAKUHODO）、台灣森那美起亞（Kia Taiwan）、聖洋科技（cacaFly）、聯發科技、Google、CNN、Oracle Taiwan、意藍資訊、中央研究院、台灣大學資訊工程學系、台灣人工智慧學校、東海大學哲學系等。

AI狂潮不間斷！除主題演講與焦點論壇，大會第3天更安排AI作品展演體驗（AI Showcases），邀請5組新創團隊，包括集雅科技、亞太智能機器、光禾感知、創造智能及環球睿視，各展示其AI產品及解決方案。接續由台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)所主辦的「MarTech未來之星創新大賽」得獎團隊，將於大會中分享數位科技與AI應用，如何協助企業面臨轉型、升級和進化的三大創新挑戰。

AFAA亞洲廣告聯盟主席Srinivasan K. Swamy於2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei開幕致詞(圖／台北市廣告代理商業同業公會提供)

下半年最具影響力的AI盛會！數位業界齊聚探索AI生成的新時代

業界齊響應共推《2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei》，合作夥伴包含：聯廣（UCG）、兩兩一樹、安索帕（isobar）、LINE、Meta、Yahoo、宏盟（OMG）、電通（dentsu）、The Trade Desk、博報堂（HAKUHODO）、聖洋科技（cacaFly）、Wavemaker（GroupM）、火星控股、台灣森那美起亞（Kia Taiwan）、奧美（Ogilvy）、傑思・愛德威、檜山坊、LiTV、海尼根、邁肯行銷傳播、夢想動畫、功典（Migo）、必應創造、貝立德、滾石文化。

《2024數位亞洲大會 DigiAsia Taipei》是今年下半年最全面、最具影響力的AI大型盛事。無論是廣告、行銷、創意產業人或對AI關注的各行各業數位趨勢愛好者，都不能錯過這次與全球業界領袖學習的好機會，共同探索並開創AI生成的新時代。