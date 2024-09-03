呂妻不滿黃姓小三介入她的婚姻，控訴小三明知她先生已有配偶，卻還跟有婦之夫去摩鐵，途中遭錄下「你要先打炮再洗澡嗎？」等對話，兩人甚至還慾火難耐一天衝兩次摩鐵，呂妻復看到先生與小三通訊軟體對話表示小三曾拿掉小孩，於是提告求償80萬元。

呂妻控訴，小三明知她先生已婚，去年初兩人騎機車共赴雲雨，途中呂男詢問小三：「你要先打炮再洗澡嗎？」兩人上午床戰還不夠，當天下午又再衝去另一家摩鐵，顯已逾越社會一般通念所能容忍之親密交往行為。

呂妻拿出兩人通訊軟體對話紀錄，小三曾幽怨對呂男表示：「男人往往外面跟家庭都會選擇家庭，誰知道你會不會也是這樣？」隨後表示已做了人工流產「剩血塊，就繼續開藥讓他排。」

呂男對此表示：「我們的小孩這麼快就被抹煞完了，我們可憐的小孩。」小三則回以：「流出來就沒了，以後還會有的乖。」顯見兩人確有發生性行為，否則必不會有關於藥物流產、呂男惋惜流產等對話。對此呂妻控訴小三種種行為已讓她與先生婚姻互信基礎蕩然無存，求償80萬元。

新竹地院法官檢視相關證據，足見小三已明確向呂男表示為其懷孕，且經以藥物方式流產，再經當庭勘驗呂妻所提出的機車行車記錄器光碟，綜合相關事證，應足認小三與呂男之間往來情形已逾越社會通念所能容忍之範圍，且致呂妻面臨婚姻破碎憂懼、夫妻諸多爭執，對原告造成精神上之傷害且情節重大，判賠15萬元。